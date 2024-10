Von smarter Technologie für effiziente Gebäudesteuerung über zukunftsweisende Produkte bis hin zur ressourcenschonenden Wassernutzung – der Designplus Award by ISH würdigt außergewöhnliche Innovationen und nachhaltige Designs der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche. Ausstellenden Unternehmen bietet die Messe Frankfurt in Kooperation mit Stylepark, Magazin für Architektur und Design, die Chance, an dem Wettbewerb mit einer exklusiven Sonderschau, einer Preisverleihung und einem umfänglichen Kommunikationsprogramm teilzunehmen.

Mit frischem Konzept und neuen Kategorien:

Die ISH 2025 präsentiert sich in einem neuen Look. Unter dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ werden acht Lösungsfelder gebündelt, die stärker auf die Besucherinteressen ausgerichtet sind. Doch das ist nicht die einzige Veränderung: Im Rahmen des Designplus Awards by ISH wurden erstmalig Kategorien eingeführt, um die Produkteinreichungen gezielt zu strukturieren. In Zusammenarbeit mit dem neu gewonnenen Partner Stylepark entstanden sechs Kategorien, darunter zwei Sonderkategorien. Diese decken das gesamte Angebotsspektrum der ISH und der Aussteller ab und sorgen dafür, dass alle vertretenen Branchen gleichermaßen angesprochen sind, sich für den Designplus Award zu bewerben. Mit den Sonderkategorien „Young Innovators +“ und „Sustainable Exibition Stand +“ betont die Messe Frankfurt ihre Verantwortung als Messeveranstalter im Hinblick auf die Förderung junger Unternehmen sowie der Unterstützung nachhaltiger Veranstaltungen.

Die Kategorien im Überblick

Water & Efficiency +: Diese Kategorie zeichnet innovative Lösungen zur effizienteren Wassernutzung und Reduzierung des Verbrauchs aus.

Heating & Sustainability +: Nachhaltige Technologien in der Wärme- und Klimatechnik, die auf Umweltfreundlichkeit setzen, stehen hier im Fokus.

Smart & Control +: Bewertet werden intelligente Systeme zur Steuerung von Geräten bis hin zu ganzen Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung.

Design & Innovation +: Kombinationen aus fortschrittlichem Design und innovativer Technologie werden hier prämiert.

Young Innovators +: Diese Kategorie ist exklusiv für Startups und junge Innovatoren, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert werden. Sie würdigt neue Geschäftsmodelle von jüngsten Akteuren aus der Branche.

Sustainable Exhibition Stand +: Aussteller, deren Messestand durch nachhaltige Gestaltung und den Einsatz umweltfreundlicher Materialien überzeugt, werden in dieser Kategorie ausgezeichnet.

Die Einreichungen werden von einer unabhängigen Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Bereiche Sanitär, Heizung und Klima bewertet. Neben der Gesamtkonzeption und dem Nutzen der Produkte spielen Nachhaltigkeit und Innovationsgrad eine zentrale Rolle.

Im Rahmen eines zweistufigen Auswahlverfahrens werden zuerst die Nominierten verkündet aus denen anschließend die Gewinner hervorgehen. Sowohl die nominierten als auch die ausgezeichneten Produkte werden während der gesamten Dauer der ISH auf einer prominent platzierten Sonderschau ausgestellt. Die Sieger werden zudem im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft geehrt. Zusätzlich werden die Gewinnerprodukte in einer Online-Galerie mit Bild und Textbeschreibung vorgestellt.

Mit dem Designplus Award by ISH gekennzeichnete Exponate genießen auch über den Messezeitraum hinaus einen Vorteil: Die Auszeichnung gilt in der Branche als Benchmark und hilft bei der Positionierung von neuen Produkten im Markt.

Jetzt anmelden und dabei sein

Alle Aussteller der ISH 2025 sind eingeladen, ihre innovativen und hochwertig gestalteten Produkte für den Designplus Award einzureichen. Anmeldeschluss ist der 20. Januar 2025, die Jurysitzung findet am 4. Februar 2025 statt. Weitere Informationen zum Award sowie die Anmeldeunterlagen finden Sie hier: www.ish.messefrankfurt.com/designplus

ISH - Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft

Die Veranstaltung ISH findet vom 17. bis 21. März 2025 statt.