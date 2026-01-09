09.01.2026  Pressemeldung Alle News von NORMBAU

NORMBAU: Starten Sie das Jahr mit neuer Fachkompetenz!

Unsere Seminare 2026 bieten praxisnahe Weiterbildung zur normgerechten und lösungsorientierten Planung barrierefreier Sanitäranlagen. NORMBAU-Fachreferent Dirk Dietz‑Jürgens vermittelt konkrete Tipps für nutzerzentrierte, sichere und zukunftsfähige Bäder – immer mit Blick auf Normanforderungen.

Unsere Angebote richten sich an Architekt:innen, Planer:innen, Fachplaner und Installateur:innen. Teilnahmebestätigungen und, wo möglich, anerkannte Fortbildungspunkte inklusive. Jetzt unkompliziert über das Anmeldeformular auf unserer Website registrieren – alle Details erhalten Sie in Anschluss per E‑Mail.

Sie haben spezielle Themenwünsche oder benötigen einen individuellen Termin? Sprechen Sie uns an – wir gehen gerne auf Ihre Anforderungen ein.

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2026 mit Ihnen!

Entdecken Sie hier unsere Seminartermine!

NORMBAU GmbH
NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
Deutschland
Telefon:  + 49 7843 704-0
www.normbau.de
