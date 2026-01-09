Unsere Seminare 2026 bieten praxisnahe Weiterbildung zur normgerechten und lösungsorientierten Planung barrierefreier Sanitäranlagen. NORMBAU-Fachreferent Dirk Dietz‑Jürgens vermittelt konkrete Tipps für nutzerzentrierte, sichere und zukunftsfähige Bäder – immer mit Blick auf Normanforderungen.

Unsere Angebote richten sich an Architekt:innen, Planer:innen, Fachplaner und Installateur:innen. Teilnahmebestätigungen und, wo möglich, anerkannte Fortbildungspunkte inklusive. Jetzt unkompliziert über das Anmeldeformular auf unserer Website registrieren – alle Details erhalten Sie in Anschluss per E‑Mail.

Sie haben spezielle Themenwünsche oder benötigen einen individuellen Termin? Sprechen Sie uns an – wir gehen gerne auf Ihre Anforderungen ein.

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2026 mit Ihnen!

Entdecken Sie hier unsere Seminartermine!