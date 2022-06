Start-up reINVENT neuer Partner der GC-Gruppe

Die GC-Gruppe und das Start-up reINVENT haben die Weichen für eine gemeinsame Zukunft gestellt. Im Zuge der neuen Partnerschaft bündeln die bisherigen Kooperationspartner noch stärker ihre digitalen und lokalen Kompetenzen und vereinfachen damit die Konfiguration, Individualisierung und Abwicklung von Immobilienprojekten vom ersten Beratungsgespräch bis zur Fertigstellung des Projekts. reINVENT geht mit seiner Cloud-Plattform für Bauträger, Projektmanager, Architekten, Käufer und Lieferanten unter dem Dach der GC-Gruppe und im Zusammenspiel mit NFG, dem Netzwerk für Gebäudetechnik, den nächsten Meilenstein in seiner jungen Geschichte.

Die Konfiguration von Immobilien zählt zu einer der größten Herausforderungen im Wohnungsbau. Schließlich sollen sämtliche Vorstellungen und Sonderwünsche berücksichtigt und muss die Vielzahl der Baubeteiligten koordiniert werden. Die Kernfragen von Bauunternehmern und Käufern lauten: „Welche Änderungen sind möglich? Bis wann muss der Grundriss umgeplant werden? Wie viel kostet das?“ Schon kleine Veränderungen können zu weiterreichenden Konsequenzen für Fachplaner und Gewerke führen. Dazu kommt die erschwerte Kosten- und Verfügbarkeitsplanung. Eine Situation, die ein hohes Maß an Flexibilität, Planung und effiziente Abläufe verlangt.

reINVENT schließt diese Lücke. Früh im Planungsprozess verbindet das Unternehmen alle Projektbeteiligten zur Konfiguration und Kollaboration auf der Plattform. Sie erhalten ihr individuelles Projektcockpit mit den für sie relevanten Informationen. Basierend auf Standort, Projektspezifika und Käuferanalysen bekommen Bauunternehmen konkrete und herstellerübergreifende Produktvorschläge sowie Ausschreibungstexte, Kostenübersichten und Bemusterungen und behalten stets den Überblick.

Unter dem Dach der GC-Gruppe erwartet reINVENT nun zusätzlichen Rückenwind für das nächste Kapitel der Firmengeschichte: „Mit der GC-Gruppe haben wir einen starken Partner gefunden, der durch sein Netzwerk in der Bau- und Wohnungswirtschaft großes Knowhow in die Partnerschaft einbringt. Wir profitieren darüber hinaus von umfassenden Produktdaten und einem breiten Lieferantenportfolio mit mehr als 4,5 Millionen Artikeln. Das ist ein echter Mehrwert für unsere reINVENT-Kunden“, sagt David Uhde, Geschäftsführer und einer der Gründer von reINVENT. Gemeinsam halten die bisherigen Unternehmenslenker auch in Zukunft die Fäden des operativen Geschäfts in ihren Händen.

Stefan Läufer, Leiter Digitalisierung der GC-Gruppe: „Wir freuen uns, Bauunternehmen und allen Projektbeteiligten mit dieser Partnerschaft noch mehr anbieten zu können – die digitale Konfiguration im Vorfeld eines Projekts und die haptische Produktauswahl sowie das Live-Erlebnis in unseren ELEMENTS-Ausstellungen vernetzen wir damit nahtlos wie nie zuvor und vereinfachen damit auch die Zusammenarbeit zwischen Bauträger, Fachhandwerker und Endverbraucher. Auch für unsere Industriepartner bietet die Partnerschaft mit reINVENT ganz wesentliche Vorteile. Sie können ihre Produkte über die Bibliothek von reINVENT prominent bei Bauunternehmen platzieren. Aus dem SHK-Bereich und sämtlichen weiteren Ausbaugewerken.“

Das Gründerteam von reINVENT startete im Jahr 2018 mit dem Blick für die Schlüsselstellen der Baubranche durch. Inzwischen arbeiten etwa 35 Mitarbeiter*innen für das Unternehmen mit Sitz in München. Venture Capital Firmen sorgten zu Beginn für die Anschubfinanzierung und stetige Weiterentwicklung.