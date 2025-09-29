NORDWEST freut sich über jeden jungen Menschen, der sich für das Verbundunternehmen begeistert und hat deshalb sehr gerne zum 01. September vier neue Auszubildende in der Unternehmensfamilie willkommen geheißen. Wie es üblich ist, wurden die neuen Azubis auch vom Vorstand offiziell in der Dortmunder Zentrale begrüßt. Das Verbundunternehmen investiert durch eine gezielte, bedarfsgerechte Ausbildung des Nachwuchses nicht nur in die eigene Zukunft, sondern trägt auch aktiv zur Lösung des Fachkräftemangels im Groß- und Außenhandelsmanagement sowie im IT-Bereich bei.

Zu den neuen Azubis gehören mit Nicolas Körber, Niklas Böker und Samuel Makowski drei angehende Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement (Großhandel). Justus Grothe startete seine Ausbildung zum Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung. Auf die Frage, warum er sich für NORDWEST entschieden hat, antwortet Niklas Böker: „Bei meinem Studentenjob konnte ich erste kaufmännische Einblicke gewinnen, das hat mir gut gefallen. An NORDWEST bin ich immer mit dem Fahrrad vorbeigefahren, habe mich für das Unternehmen interessiert, dann erfolgreich die Bewerbungsphase durchlaufen und durfte erfreulicherweise den Vertrag unterschreiben. Meine ersten Eindrücke sind sehr positiv, ich bin hier toll aufgenommen worden!“

Auch Justus Grothe blickt den kommenden Jahren erwartungsvoll entgegen: „Für mich war nach dem Abitur klar, dass ich erst einmal etwas Praktisches machen und von erfahrenen Kollegen lernen wollte. Deshalb habe ich mich für die Ausbildung zum Fachinformatiker entschieden, auch weil ich mich in meiner Freizeit viel damit beschäftige und es mich sehr interessiert. Auf NORDWEST bin ich durch Zufall aufmerksam geworden, das Unternehmen ist positiv herausgestochen. Ich hatte direkt den Eindruck, dass das ein guter Arbeitgeber ist. Bekannte, die dort arbeiten, haben auch nur Gutes berichtet. Die ersten Eindrücke haben mich bestätigt.“

Der für den Bereich Personal zuständige Vorstand Thorsten Sega gab den neuen Auszubildenden mit: „Genießt die Zeit, die vor euch liegt. Wir versprechen euch: Es wird sehr abwechslungsreich. Eine Verbundgruppe bietet mit all ihren Geschäftsfeldern in der Breite und Tiefe so viel Spannendes, wie kaum ein anderes Berufsfeld. Und wir bitten euch: Sprecht uns an, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt, bringt euch aktiv in das Unternehmen ein. Wir haben immer ein offenes Ohr für eure Meinungen und Ideen.“

Investition in die eigene Zukunft

NORDWEST ist der Überzeugung, dass die Förderung von Talenten und der Austausch von Fachwissen wesentliche Faktoren für zukünftigen Erfolg und die Entwicklung innovativer Lösungen sind. Derzeit absolvieren 17 Auszubildende aus verschiedenen Jahrgangsstufen ihre Ausbildung bei der Verbundgruppe. Ihnen werden zahlreiche Möglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette geboten. Neben dem theoretischen Wissen aus der Berufsschule sammeln die Auszubildenden bei NORDWEST praktische Erfahrungen in einer Vielzahl von Tätigkeitsbereichen. Sie werden nicht nur aktiv in das Tagesgeschäft ihrer Abteilungen integriert, sondern haben auch die Gelegenheit, verschiedene Unternehmensbereiche zu durchlaufen. So können sie ein breites Spektrum an Berufsfeldern kennenlernen – von Einkauf und Sourcing über Vertrieb, Produktmanagement und Marketing bis hin zu Logistik, IT und Finanzdienstleistungen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es den Azubis, den Job zu finden, der am besten zu ihnen passt, und langfristig zufriedene Mitarbeitende zu werden.

Die hohe Ausbildungsqualität wird von den Auszubildenden sehr geschätzt, weshalb NORDWEST bereits zum dreizehnten Mal in Folge das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ für herausragende Ausbildungsleistungen erhalten hat.