Pressemeldung

Als Plattform vom Mittelstand für den Mittelstand bündelt der Berliner Maschinenraum die Kräfte von Familienunternehmen im Rahmen der Veranstaltung „Wasserstoff im Hier und Jetzt – Familienunternehmen als Innovationstreiber“ am 8. September 2021 im Live-Stream.

Alle Informationen zum Event finden Sie hier:

Kaum ein Energie-Thema wird derzeit so leidenschaftlich diskutiert, wie der Einsatz von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Was dabei kaum Beachtung findet: Insbesondere Familien- und Mittelstandsunternehmen gestalten die Zukunft der Energieversorgung durch Wasserstoff bereits heute aktiv mit und gehen pragmatisch beim Klimaschutz voran. Diese Aktivitäten – u. a. in den Bereichen Wasserstoff-Gewinnung und im Einsatz in der Gebäudetechnik und Mobilität – werden auf der Veranstaltung, auch insbesondere Richtung Politik, sichtbar gemacht.

Neben einer Eröffnungs-Keynote von Dr. Stefan Kaufmann, Innovationsbeauftragter für Grünen Wasserstoff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, stellen Unternehmen wie Viessmann, Neuman & Esser, Wilo, Sunfire und Graforce bei der Veranstaltung ihre konkreten Anwendungsfälle entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette vor. Zudem wird es ein Live-Interview mit Katherina Reiche, Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrates, geben.

In der abschließenden Paneldiskussion geht es im Gespräch zwischen Julia Verlinden, MdB für die Grünen, Michael Theurer, MdB für die FDP, Judith Kühn vom GREEN TECH Festival, Viessmann CEO Maximilian Viessmann und weiteren Gästen um die Rolle von Wasserstoff neben weiteren erneuerbaren Energien sowie um klare Leitplanken und Investitionssicherheit, die der Mittelstand jetzt von der Politik braucht.

Die Veranstaltung findet am 8. September 2021 von 13.00 bis 16.30 Uhr statt und wird im Live-Stream auf www.maschinenraum.io/wasserstoff öffentlich zugänglich sein. Die Teilnahme ist kostenlos und bedarf keiner Registrierung.

Über den Maschinenraum

Der Maschinenraum, ein geteiltes Innovations-Ökosystem vom Mittelstand für den Mittelstand, vereint deutsche Mittelstands- und Familienunternehmen, um die Zukunft mutig zu gestalten. Bereits rund 35 Familienunternehmen – darunter Viessmann, Fiege Logistik, Dussmann Service und die Paracelsus Kliniken – haben sich dem Maschinenraum angeschlossen, um gemeinsam die digitale und nachhaltige Transformation des Mittelstands voranzutreiben.