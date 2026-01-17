Wohngesundheit und Energieeffizienz gemeinsam denken: Unter die­sem Leitmotiv stand das 14. Forum Wohnungslüftung, das am 26.11.2025 als Onlineveranstaltung stattfand.

Rund 300 Expertinnen und Experten aus Fachplanung, Energieberatung, Architektur, Hand­werk und Industrie folgten der Einladung von HEA und Umweltbun­desamt (UBA). Im Fokus der Veranstaltung standen praxisnahe Im­pulse für Neubau und Sanierung sowie aktuelle regulatorische Ent­wicklungen rund um Innenraumluftqualität und Energieeffizienz. Un­terstützt wurde das Forum von einem breiten Bündnis aus 17 Koope- rations- und Medienpartnern, darunter die Spitzenverbände der Gerä­teindustrie sowie der Elektro- und SHK-Handwerke.

Wohngesundheit und Energieeffizienz gehören zusammen: Moderne Wohnungslüftung leistet einen zentralen Beitrag zur ge­sundheitlichen Vorsorge, zum Klimaschutz und zur energetischen Optimierung von Neu- und Bestandsgebäuden.

Klimawandel erhöht den Handlungsdruck: Steigende Tempera­turen und veränderte Außenluftbedingungen verschlechtern ohne angepasste Gebäudestandards die Innenraumluftqualität - Lüf- tungs- und Filtertechnologien werden zunehmend unverzichtbar.

Regulatorik und Praxis rücken näher zusammen: Neue EU-Vor­gaben zur Innenraumluftqualität, serielle Sanierungskonzepte und systemische Lösungen wie die Kombination aus Wärmepumpe und Lüftung prägen die zukünftige Bau- und Sanierungspraxis.

Nach der Begrüßung durch Dr. Wolfram Birmili (UBA) und Lutz Schulte (HEA) setzte Dr. Marischa Fast von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V. gleich zu Beginn einen übergeordneten Rahmen. Anhand der Themenfelder Bauen, Klima und Gesundheit zeigte sie deren Wechselwirkungen auf und plädierte dafür, gesundheitliche und energeti­sche Potenziale strategisch gemeinsam zu heben - im Sinne eines gesell­schaftlichen Mehrwerts.

Klimawandel beeinflusst Innenraumluft

Mit Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die Innenraumluft­qualität stellte Dr. Alexandra Schieweck (Fraunhofer WKI) zentrale Ergeb­nisse einer neuen UBA-Studie vor. Simulationen für unterschiedliche Ge­bäudetypen verdeutlichten: Ohne Anpassung heutiger Gebäudestandards drohen zunehmender Hitzestress, höhere Emissionen im Innenraum und eine Verschlechterung der Wohnqualität. Lösungsansätze sah Dr. Schie­weck in optimierten Gebäudehüllen sowie in Lüftungs- und Filtertechnolo­gien.

Wärmepumpe und Lüftung als effizientes Tandem

Welche Synergieeffekte sich aus der Kombination von Wärmepumpe und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ergeben, zeigte Norman Ru- ckert (Viessmann). In anschaulichen Grafiken und einem Video stellte er unterschiedliche Gerätekombinationen vor und gab praxisnahe Hinweise für Planung und Umsetzung - auch über den Neubau hinaus.

Von Regulierung bis Nutzerverhalten

Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion standen aktuelle energiepolitische Entwicklungen. Anlass war die bevorstehende Umsetzung der EU-Gebäu­deenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD) bis Ende Mai 2026, die erstmals An­forderungen an die Innenraumluftqualität formuliert. Prof. Thomas Hart­mann (ITG Dresden), Ralf Lottes (VfW), Jens Schuberth (UBA) und Holger Thamm (FGK) diskutierten die Auswirkungen auf Bau- und Sanierungs­praxis. Kontrovers bewertet wurde zudem das kurz zuvor veröffentlichte Eckpunktepapier zum geplanten „Gebäudetyp E“, in dem Wohnungslüf­tung als „Schnickschnack“ bezeichnet worden war. Prof. Hartmann stellte hierzu Umsetzungsoptionen für unterschiedliche Gebäudetypen vor und thematisierte auch Nutzerverhalten sowie einfache Messinstrumente zur Innenraumluftqualität.

Serielle Sanierung und Lebenszyklus im Blick

Mit einem innovativen Ansatz zur seriellen Sanierung präsentierte Martin Feller (SISTEMS GmbH) eine herstellerunabhängige Plattformlösung, die von außen an der Fassade angebracht wird und sich auch für Wohnungs­lüftungssysteme eignet. Anhand eines Quartiersprojekts erläuterte er In­stallation, Wartung und praktische Erfahrungen.

Lüftungsanlagen im Lebenszyklus

Einen weiteren Blick nach vorn warf Claus Händel (FGK) auf die Lebens­zyklusanalyse von Lüftungsanlagen. Vor dem Hintergrund künftiger EU- Anforderungen zur Berechnung des globalen Erwärmungspotenzials über 50 Jahre zeigte er auf, wie Umweltwirkungen mithilfe von Umweltprodukt­deklarationen dargestellt werden können - und warum verbändeübergrei- fende Lösungen dabei besonders praktikabel sind.

Gasetagenheizung ersetzen - Lüftung mitdenken

Abschließend beleuchtete Christian Bolsmann (VfW) die Folgen des schrittweisen Ausstiegs aus raumluftabhängigen Gasetagenheizungen. Er machte deutlich, welche Risiken für den Raumluftverbund entstehen kön­nen, und empfahl als nachhaltige Lösung den Einsatz von Wohnungslüf­tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zum Schutz vor Feuchteschäden und zur Entlastung von Umwelt und Heizungssystemen.