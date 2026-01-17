Starkes Signal für moderne Lüftungskonzepte: 14. Forum Wohnungslüftung zieht rund 300 Fachleute an
Rund 300 Expertinnen und Experten aus Fachplanung, Energieberatung, Architektur, Handwerk und Industrie folgten der Einladung von HEA und Umweltbundesamt (UBA). Im Fokus der Veranstaltung standen praxisnahe Impulse für Neubau und Sanierung sowie aktuelle regulatorische Entwicklungen rund um Innenraumluftqualität und Energieeffizienz. Unterstützt wurde das Forum von einem breiten Bündnis aus 17 Koope- rations- und Medienpartnern, darunter die Spitzenverbände der Geräteindustrie sowie der Elektro- und SHK-Handwerke.
Wohngesundheit und Energieeffizienz gehören zusammen: Moderne Wohnungslüftung leistet einen zentralen Beitrag zur gesundheitlichen Vorsorge, zum Klimaschutz und zur energetischen Optimierung von Neu- und Bestandsgebäuden.
Klimawandel erhöht den Handlungsdruck: Steigende Temperaturen und veränderte Außenluftbedingungen verschlechtern ohne angepasste Gebäudestandards die Innenraumluftqualität - Lüf- tungs- und Filtertechnologien werden zunehmend unverzichtbar.
Regulatorik und Praxis rücken näher zusammen: Neue EU-Vorgaben zur Innenraumluftqualität, serielle Sanierungskonzepte und systemische Lösungen wie die Kombination aus Wärmepumpe und Lüftung prägen die zukünftige Bau- und Sanierungspraxis.
Nach der Begrüßung durch Dr. Wolfram Birmili (UBA) und Lutz Schulte (HEA) setzte Dr. Marischa Fast von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V. gleich zu Beginn einen übergeordneten Rahmen. Anhand der Themenfelder Bauen, Klima und Gesundheit zeigte sie deren Wechselwirkungen auf und plädierte dafür, gesundheitliche und energetische Potenziale strategisch gemeinsam zu heben - im Sinne eines gesellschaftlichen Mehrwerts.
Klimawandel beeinflusst Innenraumluft
Mit Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels auf die Innenraumluftqualität stellte Dr. Alexandra Schieweck (Fraunhofer WKI) zentrale Ergebnisse einer neuen UBA-Studie vor. Simulationen für unterschiedliche Gebäudetypen verdeutlichten: Ohne Anpassung heutiger Gebäudestandards drohen zunehmender Hitzestress, höhere Emissionen im Innenraum und eine Verschlechterung der Wohnqualität. Lösungsansätze sah Dr. Schieweck in optimierten Gebäudehüllen sowie in Lüftungs- und Filtertechnologien.
Wärmepumpe und Lüftung als effizientes Tandem
Welche Synergieeffekte sich aus der Kombination von Wärmepumpe und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ergeben, zeigte Norman Ru- ckert (Viessmann). In anschaulichen Grafiken und einem Video stellte er unterschiedliche Gerätekombinationen vor und gab praxisnahe Hinweise für Planung und Umsetzung - auch über den Neubau hinaus.
Von Regulierung bis Nutzerverhalten
Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion standen aktuelle energiepolitische Entwicklungen. Anlass war die bevorstehende Umsetzung der EU-Gebäudeenergieeffizienz-Richtlinie (EPBD) bis Ende Mai 2026, die erstmals Anforderungen an die Innenraumluftqualität formuliert. Prof. Thomas Hartmann (ITG Dresden), Ralf Lottes (VfW), Jens Schuberth (UBA) und Holger Thamm (FGK) diskutierten die Auswirkungen auf Bau- und Sanierungspraxis. Kontrovers bewertet wurde zudem das kurz zuvor veröffentlichte Eckpunktepapier zum geplanten „Gebäudetyp E“, in dem Wohnungslüftung als „Schnickschnack“ bezeichnet worden war. Prof. Hartmann stellte hierzu Umsetzungsoptionen für unterschiedliche Gebäudetypen vor und thematisierte auch Nutzerverhalten sowie einfache Messinstrumente zur Innenraumluftqualität.
Serielle Sanierung und Lebenszyklus im Blick
Mit einem innovativen Ansatz zur seriellen Sanierung präsentierte Martin Feller (SISTEMS GmbH) eine herstellerunabhängige Plattformlösung, die von außen an der Fassade angebracht wird und sich auch für Wohnungslüftungssysteme eignet. Anhand eines Quartiersprojekts erläuterte er Installation, Wartung und praktische Erfahrungen.
Lüftungsanlagen im Lebenszyklus
Einen weiteren Blick nach vorn warf Claus Händel (FGK) auf die Lebenszyklusanalyse von Lüftungsanlagen. Vor dem Hintergrund künftiger EU- Anforderungen zur Berechnung des globalen Erwärmungspotenzials über 50 Jahre zeigte er auf, wie Umweltwirkungen mithilfe von Umweltproduktdeklarationen dargestellt werden können - und warum verbändeübergrei- fende Lösungen dabei besonders praktikabel sind.
Gasetagenheizung ersetzen - Lüftung mitdenken
Abschließend beleuchtete Christian Bolsmann (VfW) die Folgen des schrittweisen Ausstiegs aus raumluftabhängigen Gasetagenheizungen. Er machte deutlich, welche Risiken für den Raumluftverbund entstehen können, und empfahl als nachhaltige Lösung den Einsatz von Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zum Schutz vor Feuchteschäden und zur Entlastung von Umwelt und Heizungssystemen.