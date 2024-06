Die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft ist der internationale Treffpunkt für SHK-Handwerk und -Industrie, Fachplaner und Ingenieure, Handel, Architekten, Innenarchitekten und Designer, die Bau- und Wohnungswirtschaft sowie Investoren und Kommunen. Sie alle kommen nach Frankfurt, um die Innovationen der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche zu erleben, neues Wissen aufzubauen und zu netzwerken. So vielseitig wie die Interessen der Besuchenden ist auch das Angebot der Aussteller. „Unser erstes Zwischenfazit nach Ablauf des Frühbucherpreises zeigt, bereits über 2.000 Unternehmen haben signalisiert, dass sie zur kommenden ISH dabei sein wollen. Darunter sind zahlreiche national und international führende Marken aus den Bereichen Sanitär, Heizung und Klima“, freut sich Stefan Seitz, Leiter Brandmanagement ISH.

Unter dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ stellt die ISH 2025 in den Mittelpunkt, was die SHK-Branche bewegt. Dazu gehören umweltverträgliche und effiziente Wärmeerzeugung, ein bewusster Umgang mit Wasser sowie hygienische und saubere Luft. Die Themen der SHK-Branche spiegeln sich auch in der Messegestaltung wider. Seitz erklärt: „Die ISH hat eine breite Besucherstruktur. Jeder von ihnen kommt mit anderen Bedürfnissen, Interessen und Fragestellungen auf die ISH. Aus diesem Grund haben wir acht verschiedene Lösungsfelder entwickelt, die noch stärker auf die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher eingehen. Dadurch soll jeder für seinen Anwendungsbereich zielsicher die passenden Lösungen finden“.

Ausblick auf die ISH 2025

Bei der Entwicklung der acht neuen Lösungsfelder standen die Interessen der Teilnehmenden im Mittelpunkt. Damit sie sich auf dem Messegelände optimal orientieren können, richtet sich die Gestaltung der Hallen 2025 nach den neuen Lösungsfeldern. Ein erster Ausblick auf das neue Konzept und erste Keyplayer, die im kommenden Jahr dabei sind:

Lösungen für Sanitärräume

Ob Restaurant, Hotel oder Fitnessstudio, Mietshaus, Eigenheim oder Gewerbegebäude: Lösungen für Sanitärräume gehören zur Grundausstattung. Die verschiedenen Anwendungsbereiche bieten beim Besuch der Hallen Orientierung. Wer Inspiration für das private Badezimmer sucht, ist in den Hallen 2.0, 3.0, 3.1, 4.1, 5.0, 5.1 und im Forum richtig. Hier werden sich u.a. die Top-Marken Bette, Burgbad, Dornbracht, Duravit, Grohe, Hansgrohe, Ideal Standard, Laufen, Kaldewei, Kermi, Keuco, Roca, Toto, Villeroy & Boch und Vitra präsentieren. Alles rund um die entsprechende Sanitärinstallation stellen die Aussteller in Halle 3.0 vor. Darunter sind Top-Marken wie Dallmer, Geberit, Tece, u.v.a. Mit Hygienespendern, Handtrocknern und berührungslosen Armaturen gibt es in dieser Halle ebenfalls Unternehmen, die ein Portfolio für (halb-) öffentliche und gewerbliche Sanitärräume bieten wie z.B. Delabie, KWC Professional und Schell.

Lösungen für die Installation

Modernes und hochwertiges Werkzeug und Befestigungsmaterial ist die Basis für optimale Ergebnisse und effiziente Arbeitsabläufe. Das passende Equipment für den SHK-Bereich zeigen die Aussteller in Halle 6.1. Das Angebot reicht von Presswerkzeugen und Rohrreinigungsgeräten über optimal organisierte Lagereinrichtungen, effiziente Transportmittel bis hin zu Elementen für die industrielle Vorfertigung. Hier sind Top-Marken wie Adolf Würth, Fischerwerke, Novopress, Rems, Rothenberger und WVG präsent.

Lösungen für wasserführende Systeme

Die Nachhaltigkeit von Gebäuden hängt entscheidend von den wasserführenden Systemen wie dem Trinkwasser- und Heizkreislauf ab. Einen wichtigen Beitrag leisten auch Dach- und Fassadenbegrünung sowie die Nutzung von Betriebs- und Regenwasser. Intelligente Wassermanagement-Systeme, Filter und Aufbereitungsanlagen und vieles mehr zeigen die Aussteller im Ostgelände in den Hallen 4.0 und 6.0. Darüber hinaus gehören in Halle 6.0 Flächenheizungen sowie Bewässerungsanlagen für die Dach- und Fassadenbegrünung, Dachrinnen, Fallrohre, Filter und Wasserspeicher für die Betriebs- und Regenwassernutzung zum Angebot. Zu den Top-Marken gehören hier beispielsweise BWT, GF Building Flow Solutions, Judo, Grünbeck, Rehau und Viega. Die Experten für Heizkreisläufe stehen im Westgelände in den Hallen 9.0 und 9.1. Dort sind unter anderem Caleffi, Danfoss, Grundfos, IMI Hydronic, Oventrop, Reflex Winkelmann und Wilo vertreten.

Lösungen für die Wärmeerzeugung

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten Wärme zu erzeugen und dabei effizient, nachhaltig und umweltverträglich vorzugehen. In Halle 9.1 präsentieren Experten für Nah- und Fernwärme, wie die dezentrale Versorgung in Quartieren und die Wärmeübergabe in Gebäuden funktioniert. In Halle 11.0 zeigen Top-Marken wie z.B. BHT Windhager, Fröling, Hargassner und ÖkoFEN Heizquellen, die Wärmeenergie durch die Nutzung von Biomasse erzeugen, sowie Gas- und flüssigbasierte Heizsysteme und Wärmepumpen. Abgastechnik steht unter anderem bei Jeremias, Joseph Raab und Schräder im Fokus. In Halle 12 präsentieren Aussteller Wärmepumpen, Batteriespeicher und die Kombination mit PV-Panels für effiziente, strombasierte Heizsysteme. Hier gehören zu den Top-Marken unter anderem Bosch Thermotechnik, Daikin, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann, Weishaupt und Wolf.

Lösungen für intelligente Gebäudesteuerung

Energieeffizienz, Wohnkomfort und Sicherheit gehören zu den Zielen einer intelligenten Gebäudesteuerung. Die nötigen Systeme für Energiemanagement, Applikationen und Anwendungen präsentieren die Aussteller wie z.B. Belimo, Deos, Siemens, Wago, u.a. erstmals in Halle 11.1.

Lösungen für die Raumluft

Für hohe Raumluftqualität sorgen in Innenräumen Klima-, Lüftungsgeräte und -anlagen. Das Angebot der ausstellenden Unternehmen in Halle 8 reicht von Belüftungs- und Klimatisierungsanlagen für Büro- und Verwaltungsgebäude über raumlufttechnische Anlagen für die Luftreinigung in Bildungs- und Gesundheitsgebäuden bis hin zu Präzisionsklimageräten für den zuverlässigen Dauerbetrieb in Rechenzentren und Produktionsgebäuden. Hierzu liefern Firmen wie ebm-papst, Helios, Kampmann, Swegon, Systemair, Trox, Wolf, u.vm. die passenden Lösungen.

Software Lösungen

Der Wandel der modernen Arbeitswelt schreitet voran und bietet vielfältige Chancen, um den Büroalltag zu optimieren und Planungsprozesse zu vereinfachen. Im Bereich der Softwarelösungen bieten Aussteller wie Hottgenroth, Linear, Trimble u.a. erstmalig in Halle 8 Handwerkersoftware für SHK-Betriebe, Systeme für die Verwaltung und Optimierung von Gebäuden und Planungssoftware für die haustechnische Planung und das Bauwesen an.

Lösungen für die Herstellung von SHK-Produkten

Für die Herstellung von SHK-Produkten ist eine umfassende Palette von qualitativ hochwertigen Komponenten erforderlich. Sie müssen die spezifischen Anforderungen der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erfüllen. In der neuen ISH-Hallengestaltung sind die Anbieter von Komponenten dem jeweiligen thematisch passendem Lösungsfeld direkt zugeordnet.

Branchennachwuchs im Fokus

Für junge innovative Unternehmen sind auf der ISH 2025 Plätze reserviert. Auf einem Förderareal des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) steht der Branchennachwuchs im Mittelpunkt. Die Plattform soll jungen Unternehmen den Markteintritt erleichtern und Zugang zu vielen neuen Kontakten bieten. Die Etablierung im Markt, Networking und die Vorstellung ihrer Innovationen ist auch für Start-ups essentiell. Die Gelegenheit dazu bietet ein Start-up Areal in Kooperation mit der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VdZ).

Einen umfassenden Überblick zu allen Lösungsfeldern, den dazugehörigen Anwendungsbereichen, Events und Anmeldemöglichkeiten bietet die Website der ISH unter ish.messefrankfurt.com.

ISH - Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft

Die Veranstaltung ISH findet vom 17. bis 21. März 2025 statt.