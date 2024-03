Die aquanale 2023, Internationale Fachmesse für Sauna.Pool.Ambiente., die vom 24. bis 27. Oktober 2023 parallel zur FSB, Internationale Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bewegungseinrichtungen, in Köln stattgefunden hat, verzeichnete eine herausragende Resonanz von Ausstellern und Besuchenden. 824 Aussteller aus 45 Ländern präsentierten den rund 25.000 Fachbesuchenden der beiden Leitmessen aus 123 Ländern an vier Tagen zukunftsweisende Produkte, Technologien und Konzepte. Eine anonyme Online-Befragung der Koelnmesse* zur aquanale 2023 unterstreicht nun die beeindruckenden Zahlen und bestätigt die hohe Zufriedenheit sowohl auf Aussteller- als auch Besucherseite.



Die befragten Aussteller zeigten sich äußerst zufrieden mit den Ergebnissen der aquanale 2023. Über 70 Prozent gaben an, mit der Erreichung ihrer Messeziele – darunter v. a. die Pflege bestehender Geschäftsverbindungen, der Aufbau neuer Geschäftsverbindungen und die Imagepflege bzw. die Steigerung der Bekanntheit – insgesamt zufrieden zu sein. Die Mehrheit bewertete zudem das Besuchsaufkommen sehr positiv. Insbesondere in Bezug auf die Qualität der Besuchenden erhielt die Messe positive Bewertungen: Mehr als 78 Prozent gaben an, mit der Besucherqualität zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Bei den Zielgruppen waren es vor allem Schwimmbadbaufachunternehmen, Gartenlandschaftsbau-Betriebe und der Groß- und Einzelhandel, die im Rahmen der aquanale 2023 erreicht wurden – was sich mit der Angabe der wichtigsten Zielgruppen der ausstellenden Unternehmen deckt.



„Die aquanale hat sich erneut als erstklassige Business- und Kommunikationsplattform für die Branche erwiesen. Viele intensive Gespräche prägten das Bild in den Messehallen – das ist es, was die Messe für die ausstellenden Unternehmen so wertvoll macht“, sagt Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der Koelnmesse. Die Gesamtzufriedenheit mit der Messe, die bei über 70 Prozent liegt, sowie die potenzielle Weiterempfehlungsrate von mehr als 80 Prozent bestätigen die positive Resonanz der Aussteller. Das zeigt auch ein Blick auf ihre Absichten für die Zukunft: Rund zwei Drittel der Aussteller plant sicher oder wahrscheinlich, auch auf der aquanale 2025 auszustellen.



Besuchende begeistert von Vielfalt und Qualität



Die Besuchenden der aquanale 2023, darunter zahlreiche Führungskräfte und Entscheidungstragende, zeigten sich ebenfalls äußerst zufrieden. Über 77 Prozent der Befragten gaben an, mit der Erreichung ihrer Besuchsziele sehr zufrieden oder zufrieden zu sein. Insbesondere die Pflege bestehender Geschäftsverbindungen, die individuelle Beratung durch Aussteller und der Erfahrungs- und Informationsaustausch erhielten hohe Zustimmungsraten. Mehr als zwei Drittel der Besuchenden interessierten sich vor allem für den Angebotsbereich Schwimmbadtechnik und Wasseraufbereitung für den privaten Schwimmbadbereich, während auch die Bereiche des privaten Schwimmbadbereiches, öffentlicher Bäderbau sowie Sauna & Spa großes Interesse fanden.



Das Eventprogramm der aquanale 2023 wurde ebenfalls positiv wahrgenommen: Sowohl das 10. Internationale Schwimmbad- und Wellness-Forum als auch die Fläche von Sauna from Finland wurde von mehr als einem Drittel als gut oder sehr gut empfunden. Insgesamt waren mehr als zwei Drittel insgesamt sehr zufrieden oder zufrieden mit der vergangenen Ausgabe. Die positive Stimmung unter den Besuchenden spiegelt sich in den Zukunftsplänen wider: Rund 70 Prozent der Befragten gaben an, die aquanale erneut zu besuchen.



„Die aquanale ist weit mehr als eine Messe – sie ist ein zentraler Ort, an dem die Zukunft unserer Branche aktiv gestaltet wird. Hier erleben Branchenvertreter nicht nur die neuesten Produkte und Trends, sondern können sich auch in einem einzigartigen Netzwerk austauschen und gemeinsam an innovativen Lösungen arbeiten“, resümiert Pollmann. „Die aquanale darf von keinem Branchenakteur verpasst werden, der an der fortschreitenden Entwicklung und Positionierung unserer Branche interessiert ist."



Die nächste Ausgabe der aquanale findet vom 28. bis 31. Oktober 2025 erneut parallel zur FSB in den Hallen der Koelnmesse statt.



* Die hier vorgestellten Daten und Erkenntnisse basieren auf einer Online-Umfrage, die im November 2023 von der Koelnmesse GmbH organisiert wurde. Teilgenommen haben sowohl Besucherinnen und Besucher als auch Aussteller der aquanale 2023.