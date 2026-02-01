Mit Beginn des Jahres profitieren SHK-Profis von attraktiven Preisaktionen rund um die Abgasanalyse und weitere zentrale Messaufgaben. Zwei beliebte Abgasmessgeräte-Sets der testo 300 Serie sind bis vom 12.01.26 zum 30.04.2026 im Preis reduziert – ideal für alle, die zum Jahresstart ihre Messtechnik modernisieren oder ihr Team erweitern möchten.

Abgasmessung mit dem testo 300.

Das testo 300 Allrounder-Set PLUS mit O₂- und H₂-kompatiblem CO-Sensor bis 8.000 ppm bietet eine robuste Ausstattung für tägliche Heizungswartung und Installation. Im Aktionszeitraum ist es für 1.349 Euro statt 1.468 Euro erhältlich.

Für höhere Anforderungen steht das testo 300 Profi-Set PLUS zur Verfügung – mit CO-Messbereich bis 30.000 ppm und ebenfalls NO-nachrüstbar. Es kostet bis 30.04.2026 1.699 Euro statt 1.888 Euro.

Gas- und Wasserprüfung.

Zusätzlich wurde das testo 324 Gas- und Wasser-Set dauerhaft im Preis reduziert. Das Komplettsystem unterstützt SHK-Betriebe bei normkonformen Prüfungen und ist ab sofort für 1.799 Euro erhältlich.

Auch das testo 316-EX, das dank ATEX-Schutz zuverlässig Gaslecks selbst in explosionsgefährdeten Bereichen ortet, ist dauerhaft auf 399 Euro gesenkt.

Klima- und Lüftungsmesstechnik.

Mit dem testo 417 Set 1 steht zudem ein weiteres wichtiges Werkzeug zum attraktiven Preis bereit: Das Flügelrad-Anemometer für Messungen an Luft-Ein- und -Auslässen ist im gleichen Aktionszeitraum für 435 Euro verfügbar.

Neu im Sortiment. Intelligente Messtechnik für moderne SHK-Aufgaben.

Testo erweitert gleichzeitig sein Portfolio um mehrere praxisorientierte Messlösungen:

Das testo Smart Probes Wasser-Set erleichtert die statische Druck- und Temperaturmessung an wasserführenden Systemen.

Mit den neuen testo 558s Wärmepumpen-Sets in den Varianten M und L stehen nun zwei Komplettlösungen bereit – ideal für Installation, Service und Wartung moderner Wärmepumpen.

Abgerundet wird das neue Portfolio durch die testo 860i Wärmebildkamera, die gestochen scharfe Wärmebilder direkt in der testo Smart App liefert und somit schnelle Analysen an Heizkörpern, Fußbodenheizungen und baulichen Strukturen ermöglicht.

Mehr Informationen: www.testo.com/de-DE/highlights/shk-fruehjahr-2026#heating