In der deutschen SHK-Branche ist interdomus Haustechnik mit über 1.000 Partnerunternehmen die führende Verbundgruppe. Allein im letzten Jahr wuchs der Verbund um 100 Partner. Peter Tornow und Stefan Ehrhard, der ab 2022 die Geschäftsführung von interdomus Haustechnik übernehmen wird, sehen dafür mehrere Gründe. Zum einen bieten sie ihren Partnern attraktive Konditionen sowie ein individuelles Bonussystem, das zusätzliche Anreize schafft. Zum anderen arbeitet interdomus Haustechnik mit einem umfangreichen Netzwerk namhafter Hersteller, Lieferanten und Dienstleister zusammen, die das vertrauensvolle Verhältnis schätzen und darin übereinstimmen, dass starke Partnerschaften den gemeinsamen Erfolg fördern.

„In der Gruppe ist vieles einfacher. Von der Zusammenarbeit profitieren nicht nur unsere angeschlossenen Fachhandwerkspartner. Es ist eine Win-win-Situation für alle: Handwerk, Verbundgruppe und Hersteller“, wie Stefan Ehrhard ausführt. Und die durchweg positive Entwicklung von interdomus Haustechnik gibt der Strategie des Verbandes recht.

Mit 24 Unternehmen, der heute mehr als 150 gelisteten Hersteller und Lieferanten, arbeitet interdomus Haustechnik bereits seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich zusammen – „quasi ab der ersten Stunde“, so Stefan Ehrhard – und bedankte sich dafür mit einem Award. Für Lieferanten und Hersteller spiegelt diese Auszeichnung die Partnerschaft und Wertschätzung wider. Gleichzeitig bekräftigt sie das gemeinsame Handeln und die erreichten Ziele, wie auch Frank Averesch, Prokurist der nordrhein-westfälischen Sanibad bestätigt. Das Unternehmen wurde im Oktober auf dem MHK Kongress mit dem Award ausgezeichnet: „Toll, dass sich interdomus Haustechnik hier so viele Gedanken gemacht und uns mit einer so schönen Aufmerksamkeit überrascht hat. Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit und gemeinsames Wachstum.“

Folgende weitere Unternehmen wurden bislang ausgezeichnet:

Aquaconcept GmbH

Birk

Carlo Frattini S.P.A.

Clage GmbH

Der Express GmbH

Diedrichs Creativ Bad

Diversign GmbH

E.C.A. Germany GmbH

Fawas GmbH

Hautec GmbH

HSK Duschkabinenbau KG

Jokey Sohland GmbH

Lanzet Badmöbel GmbH

Mauersberger Badtechnik

Pelipal GmbH

Puris Bad GmbH & Co. KG

Repabad GmbH

Sanibad Warenhandels GmbH

Sikla GmbH