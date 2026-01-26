Unter diesem Leitgedanken bündeln die beiden Abdichtungsspezialisten DOYMA GmbH & Co und UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG ihre Expertise in den Bereichen Gebäudeabdichtung und Kabeldurchführungen.

Mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkt- und Serviceportfolios bieten sie ganzheitliche Abdichtungslösungen „vom Keller bis zum Dach“.

Unter dem Motto „Starke Marken – vereinte Kompetenzen“ treten beide Unternehmen auch 2026 gemeinsam auf Fachmessen auf – für passgenaue Lösungen und spürbaren Mehrwert für die SHK-Branche.

