26.01.2026  Pressemeldung Alle News von DOYMA

DOYMA und UGA – ein unschlagbares Team

Starke Marken – vereinte Kompetenzen!

Unter diesem Leitgedanken bündeln die beiden Abdichtungsspezialisten DOYMA GmbH & Co und UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG ihre Expertise in den Bereichen Gebäudeabdichtung und Kabeldurchführungen.
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Produkt- und Serviceportfolios bieten sie ganzheitliche Abdichtungslösungen „vom Keller bis zum Dach“.
Unter dem Motto „Starke Marken – vereinte Kompetenzen“ treten beide Unternehmen auch 2026 gemeinsam auf Fachmessen auf – für passgenaue Lösungen und spürbaren Mehrwert für die SHK-Branche. 

DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME-BRANDSCHUTZSYSTEME
Industriestrasse 43-57
28876 Oyten
Deutschland
Telefon:  04207 - 9166-0
www.doyma.de
