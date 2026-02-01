Erlau ist eine Marke der RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH & Co. KG. Repabad erweitert ab 01.04.2026 mit dieser Kooperation das Firmenportfolio um Barrierefreie Produkte und Accessoire der Marke Erlau.

Der offizielle Vertriebsstart der Kooperation zwischen der RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH & Co. KG und Repabad erfolgt zum 01.04.2026. Mit Herausgabe der Verkaufsunterlagen 04/2026 übernimmt Repabad exklusiv den Vertrieb der Marke Erlau im SHK-Vertrieb. Bereits im Vorfeld können sich Fachhandel und Handwerk bei Repabad über das erweiterte Sortiment der Marke Erlau informieren und beraten lassen.

Der Direktanbieter Repabad hat sich in den letzten Jahren zum Vollsortimenter entwickelt und deckt neben einem der größten Sortimente im Bereich Bade- und Duschwannen im zweistufigen Vertrieb auch die Bereiche Wellness, Waschtische mit Möbel und Spiegel, WC und Wandpaneele ab. Eine in Deutschland größtenteils flächendeckende Vertriebsmannschaft betreut die Partner vor Ort.

„Mit Repabad haben wir einen starken Partner gewonnen, der die Marke Erlau im SHK-Markt gezielt weiterentwickelt, während wir unsere Kernkompetenzen in Hotel-, Pflege- und Projektgeschäft konsequent fokussieren.“, berichtet Hr. Dr. Rieger von Erlau.

„Wir freuen uns über diese große Chance, hochwertige und einzigartige Produkte von Erlau für den Bereich Barrierefreiheit und Accessoire, in unsere Produktpalette zu integrieren. In Zeiten steigender Lebenserwartung passen diese Produkte sehr gut zu unserem Repabad Portfolio. Aus der Kooperation ergibt sich eine einfachere Abwicklung für unsere Partner, die mit uns als zuverlässigem Lieferant im zweistufigen Vertrieb, noch mehr Segmente abdecken können als bisher“, so Gunther Stolz, Geschäftsführender Gesellschafter Repabad GmbH.