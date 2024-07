Seit 1. Juli 2024 leiten Ralf Gentner (links) und Christian Engel als Geschäftsführer die neu gegründete Grünbeck-Werksvertretung Wassertechnik NOW in Herbrechtingen. Sie haben die Vertretung der Hördegen Wassertechnik übernommen. Bild: Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH

Am 1. Juli 2024 wurde aus der Grünbeck-Werksvertretung Hördegen Wassertechnik GmbH & Co. KG die Wassertechnik NOW GmbH. Christian Engel und Ralf Gentner übernehmen die Geschäftsführung.

Aus gesundheitlichen Gründen hat Reinhold Hördegen die Grünbeck-Werksvertretung Hördegen Wassertechnik in Herbrechtingen zum 1. Juli 2024 in die Hände seiner langjährigen Mitarbeiter Christian Engel und Ralf Gentner übergeben. In den vergangenen 13 Jahren hat Hördegen die Mitarbeiterzahl vom Ein-Mann-Betrieb auf 15 erhöht. Er sagt dazu: „Ich bin stolz auf das, was wir in den letzten Jahren gemeinsam erreicht haben. Es war eine außergewöhnlich positive und erfolgreiche Entwicklung, die mit viel Herzblut verbunden war.“ Hördegen wird weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

Ralf Gentner, bisher Vertriebsleiter bei Hördegen Wassertechnik, und Christian Engel, bisher Kundendienstleiter bei Hördegen Wassertechnik, freuen sich, die Geschäfte der Grünbeck-Werksvertretung in Nordostwürttemberg zu leiten. Beide sind froh, auf die bereits erfolgreiche Gebietsentwicklung aufbauen zu können. Dem bestehenden Team danken sie für die zurückliegende Zeit und blicken positiv auf die kommenden Herausforderungen. Sie werden die bisherigen Leistungen ohne Unterbrechung fortsetzen sowie die Belegschaft übernehmen. Alle bestehenden Dienstleistungen und Verträge bleiben unverändert erhalten.

„Ich danke Reinhold Hördegen sehr für sein Engagement in der Vergangenheit. Er hat die Vertretung nachhaltig und gewinnbringend vorangebracht und damit auch zur Umsatzsteigerung unseres Unternehmens beigetragen“, so Grünbeck-Geschäftsführer Dr. Günter Stoll.