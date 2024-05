Aktive Rolle bei der Zukunftsgestaltung der Sanitärindustrie: GROHE nimmt an der ISH 2025 teil • Fokussierung auf Produkt-Kernkompetenzen zur Förderung kundenorientierter Innovationen • Die GROHE Roadmap ist auf nachhaltiges Wachstum in einem dynamischen Marktumfeld ausgerichtet

GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, präsentiert ihre strategische Roadmap für das laufende Geschäftsjahr (1. April 2024 - 31. März 2025): Ein Eckpfeiler ist dabei ihr verstärktes Engagement bei der Gestaltung und Mitentwicklung der Zukunft der Sanitärindustrie. Durch aktive Teilnahme an wichtigen Branchenveranstaltungen wie der ISH, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft, im März 2025, und der Mitgliedschaft in Organisationen wie dem VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.) zielt GROHE darauf ab, Zusammenarbeit zu fördern und kollektiven Fortschritt innerhalb der Industrie voranzutreiben. Beides gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund anhaltender wirtschaftlicher Herausforderungen an Bedeutung.

Bijoy Mohan, Leader, LIXIL International, betont: „Unsere Roadmap für das laufende Geschäftsjahr spiegelt unser unerschütterliches Engagement für unsere Verbraucher:innen und Kundengruppen wider. Zugleich legt sie einen Fokus auf den Ausbau unserer Produktführerschaft und organisatorischen Stärke. Ein erster Höhepunkt war unsere Präsenz auf der Milan Design Week, bei der wir erneut unser Premium-Portfolio GROHE SPA ausgestellt haben. Dank unserer Produktinnovationen sowie der Zusammenarbeit mit wichtigen Branchenpartnern sind wir zuversichtlich, auch in einem dynamischen Marktumfeld, nachhaltiges Wachstum zu fördern und gleichermaßen Mehrwert für unsere Kund:innen und Stakeholder zu schaffen. Angesichts der herausfordernden globalen Marktbedingungen verzeichnete unser internationales Geschäft, insbesondere in Europa, während des gesamten Jahres einen spürbaren Rückgang der Nachfrage. Um diesen beispiellosen Herausforderungen zu begegnen, haben wir strategische Maßnahmen für die Marke GROHE und den europäischen Markt ergriffen. Wir sind zuversichtlich, dass diese Initiativen nicht nur die Auswirkungen der schwierigen Marktbedingungen abmildern, sondern auch unsere Profitabilität im gesamten Geschäftsjahr bis März 2025 steigern werden.“

Im vergangenen Geschäftsjahr 2024 (1. April 2023 - 31. März 2024) verzeichnete die Region LIXIL EMEA einen Umsatzrückgang von 17% auf Basis der lokalen Währung.1 Um eine noch passgenauere Strategie sowie Absatzsteigerung für die Marke GROHE zu ermöglichen, hat LIXIL eine neue regionale Struktur eingeführt, die darauf ausgelegt ist, den verschiedenen Marktanforderungen und -bedingungen noch besser gerecht zu werden. Zum 1. April 2024 wurde die EMENA-Region in zwei Teile aufgegliedert: Europa und IMEA, bestehend aus Indien sowie dem Subkontinent, dem Nahen Osten, einschließlich der Türkei, und dem gesamten afrikanischen Kontinent. Diese strategische Neuausrichtung erlaubt es dem Unternehmen, maßgeschneiderte Strategien und Maßnahmen einzusetzen, um eine verbesserte Unterstützung für Kundengruppen in Europa, IMEA und darüber hinaus zu gewährleisten. Zudem wird die neue Struktur Expansionsmöglichkeiten in der IMEA-Region für das Portfolio jenseits der Marke GROHE erleichtern, was auf die größeren Ambitionen von LIXIL für Wachstum und Marktdurchdringung hinweist.

Relevante Produkte, die alltägliche Bedürfnisse bedienen

GROHE wird im Juli 2024 das GROHE Rapido Duschelement einführen, ein Beleg für die Hinter- der-Wand-Expertise und Innovationskraft der Marke. Entwickelt, um die Installation von Unterputz-Duschsystemen zu vereinfachen und die Produktivität des Fachhandwerks zu steigern, ist die Lösung eine direkte Antwort auf die täglichen Herausforderungen, denen Installateur:innen aufgrund des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften und voller Auftragsbücher gegenüberstehen. Vormontierte und bereits isolierte Komponenten wie Mischwasserleitungen und Unterputzelemente sowie eine werksseitige Dichtigkeitsprüfung ermöglichen eine Installation in nur drei Schritten, was wertvolle Zeit und Schulungsaufwände für neue Installateur:innen spart.

Aber auch vor der Wand wird die Duschkompetenz von GROHE durch Lösungen betont, die auf aktuelle Markttrends zugeschnitten sind. Die neue GROHE Tempesta 110 Handbrause, die mit dem Red Dot und dem iF Design Award ausgezeichnet wurde, erlaubt verschiedene Personalisierungsmöglichkeiten in Hinblick auf ihr Design: von runder oder eckiger Option bis hin zu Chrom oder der Trendfarbe Mattschwarz. Die innovative SmartSwitch-Funktion, die ein intuitives Umschalten zwischen Strahlarten ermöglicht, bietet eine weitere Individualisierung des Duscherlebnisses. Zusätzlich unterstützen Varianten mit wassersparender EcoJoy-Technologie einen nachhaltigen Lebensstil, indem sie den Wasserverbrauch reduzieren, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Die Produktlanglebigkeit wird durch den stoßfesten Silikonring gewährleistet, der vor Schäden durch Herunterfallen schützt. Und all dies kommt mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“: Die Tempesta stammt aus Lahr, dem Geburtsort aller GROHE-Duschen und -Duschsysteme. Alle vier Sekunden verlässt eine Handbrause die neue Produktionslinie, die bis zu 200 verschiedene Produktvarianten ohne Neukonfigurierung herstellen kann. Dies entspricht bis zu 19.000 Handbrausen pro Tag, die alle während des Produktionsprozesses strengen Qualitätskontrollen unterzogen werden und zu 100% rückverfolgbar sind. Strategische Investitionen in Produktionsstätten wie Lahr unterstreichen die integrale Rolle der Marke GROHE innerhalb des Markenportfolios von LIXIL.

1 Die vollständige, englische Pressemitteilung zur heutigen Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr von LIXIL, einem Hersteller von wegweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattungen, zu dessen Markenportfolio auch die Marke GROHE gehört, finden Sie hier: newsroom.lixil.com/20240430_fye2024