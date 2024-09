Im Sportsommer 2024 maßen in Frankreich die Besten der Besten vieler Disziplinen ihre Kräfte - bei der Tour de France, den Olympischen Spielen und den Paralympischen Spielen. In den vergangenen Tagen ging es in Lyon weiter: Vom 10. bis zum 15. September traten 1.400 junge Menschen aus 70 Ländern und Regionen bei den 47. WorldSkills, der internationalen Weltmeisterschaft der Berufe, gegeneinander an. Als Silber-Sponsor der WorldSkills unterstützte GROHE die Organisation des Wettbewerbs für Sanitär und Heizung und stellte Produkte für die Installation bereit. Nach drei spannenden Tagen setzte sich Weilong Sun aus China gegen 25 Konkurrentinnen durch und wurde zum Weltmeister im Sanitär- und Heizungshandwerk gekürt.

Den SHK-Beruf ins Rampenlicht zu rücken, ist eine wichtige Aufgabe: Weltweit steht die Sanitärbranche vor der Herausforderung, Nachwuchs zu gewinnen. Während die Nachfrage nach Installateurinnen steigt, geht die Zahl derer, die diesen Beruf ergreifen, weiter zurück. Um die Sanitärbranche hier zu unterstützen, ist die Partnerschaft mit WorldSkills International nur eine der Initiativen von GROHE. Im Rahmen des GIVE-Programms (GROHE Installer Vocational Training and Education) arbeitet die Marke mit mehr als 60 europäischen Schulen aus der SHK-Branche zusammen und stellt ihnen moderne Trainingsausstattung sowie Lernmaterialien zur Verfügung.

Das Engagement der Marke geht jedoch über die Ausbildung künftiger Fachkräfte hinaus: Mit ihrem umfassenden Portfolio hat GROHE ein einzigartiges Produkt- und Serviceangebot geschaffen, das auf die Bedürfnisse ihrer professionellen Partnerinnen zugeschnitten ist. Ein neues Highlight ist der GROHE Rapido Duschrahmen, der den Einbau eines Unterputz­Duschsystems in nur drei Schritten ermöglicht. Vormontierte Komponenten wie Mischwasserleitungen und Unterputzelemente sowie eine werkseitige Dichtigkeitsprüfung sparen bis zu drei Stunden Montagezeit1 und Schulungsaufwand. Umfassende Seminare runden das Angebot ab: 2023 haben GROHE Trainer mehr als 9.000 Installateurinnen zu Produktinnovationen und Installationsmethoden geschult. Für alle mit begrenzter Zeit ist der GROHE Training Companion genau das Richtige. Diese On-Demand-Lernplattform stellt dem SHK-Handwerk zugeschnittene Informationen zur Verfügung - leicht und schnell konsumierbar.

So soll nicht nur der Fachkräftemangel in der Sanitärbranche gemindert, sondern gleichzeitig das Profil und die Anerkennung des Berufsstandes verbessert werden.

1 Verglichen mit dem Einbau eines klassischen Unterputzduschsystems von GROHE