Service: Für Ihren Erfolg sind wir jederzeit zu haben

Projekte sind so unterschiedlich wie die individuellen Gegebenheiten. Da wird es schon mal knifflig. Auf unseren Service können Sie dabei zählen: Bei hansgrohe erreichen Sie erfahrene Sanitärmeister, die Ihnen auch bei ausgefallenen Fragen weiterhelfen. Jederzeit, persönlich und global. Service bedeutet für uns aber noch mehr: Broschüren, Videos und Online-Webinare bringen Sie auf den neuesten Stand und helfen im Kontakt mit Ihren Kunden. Übrigens: Die Service-Leistungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ständig weiter.

Das sagen unsere Partner

Wir arbeiten nun fast 50 Jahren mit Hansgrohe zusammen. Warum? Das liegt hauptsächlich an den Menschen, es ist immer ein Ansprechpartner vorhanden und die Qualität der Produkte ist einfach hervorragend.





Tim Baral Geschäftsführer der Baral GmbH, Denzlingen ä





Innovation: was uns antreibt - und Ihr Geschäft voranbringt

Ob im Neubau oder in der Renovation: Mit cleveren Produkten und Technologien auf dem neuesten Stand haben Sie im Markt die Nase vorn. Die Hansgrohe Gruppe meldet jährlich hunderte neue Designs, Patente und Marken an und hält über 15.000 aktive Schutzrechte. Nicht umsonst gelten wir als ein Pionier der Sanitärbranche. Dabei sind technische Spitzenleistungen für uns kein Selbstzweck, sondern richten sich auf neue Lösungen für Ihren Erfolg. Bei hansgrohe setzen Sie auf einen Technologieführer. Und das seit 120 Jahren.



Design: gemeinsam ausgezeichnete Produkte entwickeln

Formschöne Funktionalität überzeugt mit Herz und Verstand, auch in ihrem Badprojekt. Bei hansgrohe können Sie sich darauf verlassen: Unsere fortlaufend von Designjurys prämierten Produkte überdauern schnelllebige Trends und überzeugen zudem mit Investitionssicherheit. Dafür stehen weltweit hochkarätige Projekte. Gutes Design macht den Unterschied und sorgt für ein stetig verbessertes Nutzererlebnis. In der über 30-jährigen Zusammenarbeit mit Phoenix Design wurde hansgrohe zu einem Designführer der Branche mit mehr als 600 Auszeichnungen für Spitzenleistungen im Design.



"Made by hansgrohe" bedeutet höchste Qualität auf Dauer

Sie wollen Badprodukte einbauen, die dem Kunden lange Freude bereiten. Dabei können Sie auf hansgrohe zählen: Qualität, auf die dauerhaft Verlass ist, gehört zum Kern der Hansgrohe Unternehmensphilosophie. Sie begründet unsere freiwillige Herstellergarantie, die Ihnen ein starkes Argument an die Hand gibt. Ebenso wird Ihr Kunde die 15 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile schätzen, die auch nach Auslaufen einer Linie für Investitionssicherheit sorgt. "Made by hansgrohe" wird so auch zu Ihrem Erfolgsfaktor.

