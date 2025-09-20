Die SHK+E ESSEN bietet auch 2026 wieder eine Bühne für Gründer mit frischen Ideen: In dem erfolgreichen Format Startup@SHK+E ESSEN by VdZ präsentieren junge Unternehmen vom 17. bis 20. März 2026 in Halle 1 ihre Innovationen. Die Sonderfläche ist eine gemeinsame Initiative der Messe Essen und der VdZ – Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. und bringt Startups direkt mit den relevanten Playern der Branche zusammen. Hier haben junge Gründer die Möglichkeit, ihre Lösungen in den Bereichen smarte Gebäude, Energiemanagement, Gebäudetechnik und digitale Services einem breiten Fachpublikum aus der gesamten SHK-Branche vorzustellen.

„Gerade im Hinblick auf Digitalisierung, Energieeffizienz und Klimaschutz liefert der kreative Unternehmergeist von Startups entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung der Branche. Mit unserer Startup-Area schaffen wir einen Ort, an dem junge Unternehmen ihre Ideen sichtbar machen, auf Entscheider treffen und wichtige Partnerschaften für die Zukunft knüpfen können,“ so Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der VdZ.

Teilnehmende Startups profitieren von einem attraktiven Komplettpaket mit Messestand, Marketingservices, Sichtbarkeit auf der Messe-Website sowie der Möglichkeit, sich in der Speakers’ Corner zu präsentieren. Durch die zentrale Platzierung im stark frequentierten Ausstellungsbereich wird maximale Aufmerksamkeit garantiert.

Interessierte Gründer können sich ab sofort anmelden und die Chance nutzen, ihr Business auf das nächste Level zu heben und die Zukunft der Haus- und Gebäudetechnik aktiv mitzugestalten.

Website Startup@SHK+E ESSEN by VdZ