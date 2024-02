HARGASSNER Heiztechnik wurde im Rahmen der SPOBIS Conference 2024 Ende Januar in Hamburg mit dem Award für Nachhaltigkeit im Sport ausgezeichnet. Das Vorzeigeprojekt „Nachhaltiges Heizen am Kulm“ belegte den dritten Platz in der Kategorie „Venue & Event“. Diese Auszeichnung unterstreicht die internationale Relevanz von innovativen Biomasse-Heizlösungen für große Sport-Events.

Die SPOBIS Conference ist Europas größtes und bedeutendstes B2B-Event im Sportbusiness. Sie fand 2024 bereits zum dritten Mal statt. Unterschiedliche Akteure werden dort mit dem „SPOBIS Award für Nachhaltigkeit im Sport“ für ihr Engagement und herausragende Konzepte geehrt. Aus über einhundert Einreichungen wählte die Jury das Hargassner Projekt „Nachhaltiges Heizen am Kulm“ auf einen hervorragenden dritten Platz in der Kategorie „Venue & Event“. Marketingleiter Klaus Meingassner übernahm die Auszeichnung gemeinsam mit der koordinierenden Sportmarketing-Mandatsagentur Innauer + (f)acts im Namen aller Beteiligten.

Pilotprojekt beim Skifliegen

Zeltbauten bei Wintersport-Veranstaltungen werden meistens mit mobilen Ölanlagen beheizt. Beim Skiflug Weltcup am Kulm benötigt man eine durchschnittliche Heizleistung von 300.000 kWh. Um ein proaktives Zeichen für die Nachhaltigkeit zu setzen, initiierte Kulm OK-Chef Christoph Prüller von der Austria Ski WM & Großveranstaltungsges.m.b.H in Zusammenarbeit mit Hargassner 2023 die Umstellung der knapp 2.300 Quadratmeter großen Zeltlandschaft auf eine klimafreundliche Beheizung. Er reduzierte den CO 2 -Ausstoß so um fantastische 87 Tonnen.

Hocheffiziente Powerbox

Die österreichischen Heizspezialisten installierten insgesamt acht mobile Heizcontainer – Hargassner Powerboxen – am Veranstaltungsgelände auf der Tauplitz in Bad Mitterndorf. Diese werden mit CO 2 neutralem Brennstoff - Pellets und regionale Hackschnitzel - befüllt. In den Powerboxen ist je ein wassergeführter Heizkessel der Serien ECO-HK für Hackschnitzel oder ECO-PK für Pellets mit Leistungsgrößen zwischen 120 und 220 kW steckfertig verbaut.

Über einen Wärmetauscher und ein leistungsstarkes Radialgebläse (Warmluftmodul) wird die Warmluft in die Zelte geblasen. Durch den hohen Wirkungsgrad ist das System effizient und besonders klimafreundlich. Dank eines Wärmerückführungs-Systems wird die bereits erwärmte Luft wiederverwendet. Das sparte zusätzlich 30 % der Heizkosten. Ein Frostschutzmittel für Außentemperaturen bis minus 20 Grad schützt die wasserführenden Komponenten. Durch eine smarte Steuerung mit der Hargassner-App kann das System rund um die Uhr überwacht und bedarfsgenau ferngesteuert werden.

Regional und zukunftsfähig

Projekte dieser Art wirken auch nachhaltig auf die Region. In Zusammenarbeit mit den lokalen Zulieferbetrieben des Brennstoffs wie der Firma Sturmberger und der Biowärme Bad Mitterndorf bleibt auch die ökonomische Wertschöpfung des Großevents regional verankert. Aufgrund der vielen Vorteile ging man gemeinsam diesen nachhaltigen und zukunftsfähigen Weg auch bei der Skiflug WM 2024 erfolgreich weiter.

Zitate:

Hargassner Geschäftsführer Anton Hargassner jun.: „Wir freuen uns sehr über den SPOBIS Award für unsere nachhaltigen Biomasse-Heizungen beim Skiflug Weltcup. Es zeigt die gesellschaftliche Relevanz und dass man mit mobilen Anlagen genauso nachhaltige Ergebnisse erzielen kann, wie mit stationären Hargassner Heizungen. Vielen Dank an die Jury und an alle Projektpartner.“

Hargassner Geschäftsführer Markus Hargassner: „Unsere Partnerschaften im Sport, insbesondere zu den Ski Austria Skispringern, zeigen unsere Leidenschaft zum Wintersport. Das Projekt am Kulm zeigt, welchen Erfolg man erreichen kann, wenn man zusammen Dinge verändern möchte. Das setzen wir auch bei zukünftigen Großveranstaltungen um.“

Kulm OK-Chef Christoph Prüller: „Über Apps waren wir rund um die Uhr mit den Heizungen verbunden, sodass diese bedarfsgenau und energieeffizient lieferten. Wir konnten nochmals Energie einsparen, da wir den Großteil der bereits erwärmten Luft wiederverwendet haben. Die mobile Biomasse-Zeltheizung ist ein innovatives System, welches einen neuen Standard für Wintersport-Großveranstaltungen definieren wird.“

Hargassner Marketingleiter Klaus Meingassner: „Die Auszeichnung beim SPOBIS Award für Nachhaltigkeit im Sport ist ein kleiner Ritterschlag für uns. Als starker Partner des Wintersports wollen wir eine Grundlage für die langfristige Entwicklung und den nachhaltigen Erfolg von Wintersport-Events sichern.“

Projektpartner „Nachhaltiges Heizen am Kulm“: