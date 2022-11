Wie lassen sich Ressourcensparen und Händehygiene in Einklang bringen? Kann ein sparsamer Umgang mit Warmwasser zugleich Komfortansprüche erfüllen? Häufiges Händewaschen mit Warmwasser und Seife ist längst zur Routine geworden, damit wir uns sicher und wohl fühlen. Im Gegensatz dazu stehen die Energiekrise und die Wasserknappheit nach den Hitze-Perioden im Sommer. Die Lösung liegt klar auf der Hand: Wir müssen Energie und Trinkwasser sparen - konsequenter als je zuvor. Das gelingt mithilfe cleverer Technologie. Jetzt erhöht AEG Haustechnik die Effizienz der bedarfsgerechten Warmwasserbereitung mit Klein-Durchlauferhitzern und hat dafür ein ebenso einfaches wie perfektes Detail entwickelt: einen Spezial-Strahlregler, passend für alle gängigen Waschtischarmaturen. Als Zusatzkomponente gehört der AEG Strahlregler zum Umfang der AEG Klein-Durchlauferhitzer-Serien MTH (hydraulisch), MTD (hydraulisch) sowie MTE (elektronisch).

Der AEG Spezial-Strahlregler aus hochwertigem Kunststoff wird mittels Adapter mit Schraubgewinde M24x1 direkt am Armaturenauslauf montiert bzw. gegen einen bereits vorhandene Standard-Strahlregler ausgetauscht. Dort reduziert er bei jeder Entnahme die Durchflussmenge, indem er das durchfließende Wasser mit Luft vermischt. Dabei wird ein gleichmäßiger, weicher und voluminöser Wasserstrahl erzeugt. Langfristig betrachtet lässt sich so der Wasser- und Energieverbrauch pro Waschplatz erheblich senken - ganz ohne Komfortverzicht.

Die elektrischen, steckerfertigen AEG Klein-Durchlauferhitzer MTE mit Leistungen von 3,5 kW bringen auf sparsame Weise Warmwasser an jedes Handwaschbecken. Sie nutzen kurze Leitungswege, bereiten Warmwasser effizient, sparsam und in Sekundenschnelle. Die hydraulischen AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH sind für den Anschluss an drucklose (offene) Armaturen (erkennbar an den drei Anschlüssen) vorgesehen, sie versorgen eine Zapfstelle. Die Klein-Durchlauferhitzer MTD hingegen übernehmen die Einzel-Waschplatzversorgung, wenn mehrere Zapfstellen nahe beieinanderliegen. In ihnen herrscht der Wasserleitungsdruck, das warme Wasser wird vom Wasserleitungsdruck zur Entnahmestelle gedrückt. Die druckfesten (geschlossenen) MTD-Geräte können mit allen handelsüblichen Druckarmaturen betrieben werden. Der elektronische Klein-Durchlauferhitzer MTE gewährleistet höchsten Warmwasserkomfort, er ist gleichermaßen für drucklose und druckfeste Waschtischarmaturen geeignet. In Kombination mit dem neuen Strahlregler sind die AEG Klein-Durchlauferhitzer die optimale Antwort auf die Händehygiene in Zeiten der Energiekrise. Weitere Informationen: www.aeg-haustechnik.de/kleindurchlauferhitzer