Im Rahmen des Engagements für mehr Nachhaltigkeit bei der Mobilität in Verbindung mit sozialer Verantwortung für die Region spendet Bosch Home Comfort fünf hochmoderne Wallboxen Power Charge 7000i an Einrichtungen der Diakonie in der Region. Die Übergabe erfolgte in Nürtingen für drei verschiedene Diakoniestationen, um die Elektromobilität bei der täglichen Arbeit der Diakonie weiter zu fördern.

Desislava Miteva, Produktmanagerin von Bosch Home Comfort, übergab die fünf Wallboxen als Spende persönlich. Herr Jochen Schnizler, Geschäftsführer der Diakoniestation Nürtingen gGmbH, nahm die Spende entgegen und betonte die Bedeutung nachhaltiger Energielösungen im sozialen Bereich. „Mit dieser Spende können wir unsere Mobilitätslösungen weiter ausbauen und unsere Dienste noch schneller und nachhaltiger anbieten“, erklärt Jochen Schnizler bei der Übergabe. Die Diakonie setzt sich aktiv für Umweltschutz ein. Bereits jetzt sind verschiedene Elektrofahrzeuge für die Diakonie in der Region im Einsatz. Die Diakoniestation Neuffener Tal sowie die Diakoniestation Nürtingen gGmbH erhalten jeweils zwei Wallboxen, die Sozialstation Böblinger Kirchengemeinden erhält eine Wallbox als Spende von Bosch Home Comfort. Die Wallboxen ermöglichen eine effiziente und sichere Ladung von Elektrofahrzeugen und tragen somit zur Förderung nachhaltiger Mobilität des gemeinnützigen sozialen Trägers bei.

Desislava Miteva erklärt dazu: „Die Wallbox von Bosch steht für modernste Ladetechnologie und einfache Bedienung. Die Mitarbeiter der Diakoniestationen können sich also ganz auf ihre wichtigen sozialen Dienste konzentrieren. Bosch Home Comfort, Experte für ganzheitliche Lösungen im Bereich Heizung, Klima und Mobilität, freut sich, mit der Spende einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Mobilität bei den Diakoniestationen im Kreis leisten zu dürfen.“

Die Spende von Bosch Home Comfort schließt sich an bestehende gemeinsame Projekte zwischen der Diakonie und Bosch Home Comfort an. So werden jedes Jahr zur Weihnachtszeit 100 Herzenswünsche von Kindern und Erwachsenen mit herausfordernden Lebensbedingungen durch Mitarbeitende von Bosch Home Comfort erfüllt.