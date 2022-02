Pressemeldung

Der Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Kohle und Öl gewinnt angesichts immer extrem werdender Wettererscheinungen zunehmend an Bedeutung. Um vorgegebene Klimaziele zu erreichen, den CO2-Ausstoß zu begrenzen bzw. reduzieren, ist der Einsatz von erneuerbarer Energie unumgänglich.

Die Herz-Gruppe mit ihren Sparten Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Regeltechnik und Dämmstoffen liefert die Produkte für die benötigten Maßnahmen. Herz in Pinkafeld ist dabei das Kompetenzzentrum der Herz-Gruppe für Biomassenanlagen und Wärmepumpen.

Gerade im Bereich Biomasseanlagen ist österreichische Technologie weltweit führend, dementsprechend steigt nationale und internationale Nachfrage nach diesen Produkten. Von Nordamerika über Europa bis Japan sind Produkte aus Pinkafeld im Einsatz.

Um die steigende Nachfrage zu gewährleisten, investiert Herz in Pinkafeld rund 8 Millionen Euro und kann damit die Produktionskapazitäten verdoppeln. Lager- und Produktionsflächen werden von 12.000 m² auf 18.000 m² vergrößert. Damit werden neben der Kapazitätsverdoppelung auch Produktionsabläufe effizienter gestaltet werden können. Die Fertigstellung des Projektes erfolgt im Herbst 2022.

Derzeit beschäftigt Herz in Pinkafeld rund 200 Mitarbeiter in sämtlichen Unternehmensbereichen, darunter ein hohes Maß an Ingenieurkapazität im Bereich Forschung und Entwicklung. Mit der Erweiterung des Produktions-standortes werden weitere 50 Arbeitsplätze geschaffen.

Die österreichische Herz-Gruppe verfügt über 40 Produktionsstätten in 12 europäischen Ländern, ist weltweit aktiv und beschäftigt über 3500 MitarbeiterInnen. Mit dem Fokus auf Energieeffizienz und damit verbundenen Produktion von Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Armaturen, Regeltechnik und Dämmstoffen ist die Gruppe in dieser Form in Europa einmalig strukturiert.

Die Gruppe plant auch in Zukunft durch Investitionen in bestehende Standorte und Übernahmen zu wachsen. Dazu zählen auch geplante Erweiterungen des Standortes Pinkafeld im Bereich Forschung und Entwicklung.

Am Freitag, dem 18.02.2022 gab Landesrat Dr. Leonhard Schneemann beim Spatenstich den Startschuss für dieses moderne und innovative Erweiterungsprojekt, das den Landessüden Burgenlandes weiter aufwertet und den Produktionsstandort in Pinkafeld sichert.

Beim Spatenstich waren auch Dr. Gerhard Glinzerer, Eigentümer der Herz-Gruppe sowie Pinkafelds Bürgermeister Mag. Kurt Maczek und Bauunternehmer Hubert Kohlbacher anwesend.

