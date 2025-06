Der Auftakt ist gemacht: Am 17. Juni 2025 feierten GF und die am Bau beteiligten Partnerunternehmen mit einem feierlichen Spatenstich den offiziellen Baubeginn der neuen Logistikhalle am GF Standort im fränkischen Haßfurt. Die GF Geschäftsleitung betonte in ihrer Rede die strategische Bedeutung des Fertigungsstandorts Haßfurt und dessen Ausbau zum zentralen europäischen Lager und Distributionszentrum für das GF Building Flow Solutions Produktportfolio.

Die neue Logistikhalle umfasst rund 9.500 Quadratmeter Lagerfläche sowie ein Außenlager mit weiteren rund 2.500 Quadratmetern. Mit einer Höhe von 16 Metern ist die Halle ausgelegt für halb-automatische Schmalgangregale mit Gabelstaplern sowie für ca. 20.000 neue Palettenstellplätze. Hier werden nicht nur die in Hassfurt hergestellten Produkte wie Uponor Ecoflex VIP Rohre für die energieeffiziente Nahwärmeversorgung oder Uponor S-Press Plus Pressfittinge gelagert, sondern auch die an den anderen europäischen GF Building Flow Solutions Standorten gefertigten Lösungen, und in über 70 Länder der Welt versandt. Mit der Erweiterung der Kapazitäten von bisher rund 3.000 auf mehr als 6.000 eingelagerte Produkte wird der Standort zum europäischen Lager- und Distributionszentrum für das gesamte Portfolio von GF Building Flow Solutions ausgebaut, das Lösungen für die Warm- und Kaltwasserversorgung und -regelung, lärmmindernde Abwassersysteme, energieeffizientes Heizen und Kühlen, sowie Mehrzweck-Anwendungen umfasst. Die Inbetriebnahme der neuen Halle ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

„Mit der neuen Logistikhalle machen wir unsere Produktdistribution zu unseren Kunden noch schneller und effizienter“, sagt Thomas Fuhr, Chief Technology Officer, GF Building Flow Solutions. „Wir freuen uns sehr, dass wir dabei auf unseren langjährigen Logistik Investment Partner LIP Invest setzen können, der uns gemeinsam mit dem Generalunternehmer Goldbeck und Projektentwickler bauwo beim Ausbau des Standorts zur Drehscheibe für unser gesamtes Portfolio mit seiner Expertise unterstützt. Ein großes Dankeschön an alle Projektbeteiligten am Standort Haßfurt, in der gesamten Organisation sowie bei der Stadt Haßfurt mit ihrem Ersten Bürgermeister Günther Werner und dem Landkreis Hassberge, beim Spatenstich vertreten durch den Stellvertretenden Landrat Michael Ziegler.“