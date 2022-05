Pressemeldung

Der offizielle Spatenstich am 4. Mai 2022 begleitet den Start der Bauarbeiten für die Klaus Grohe-Kindertagesstätte im Gebäude der ehemaligen Grundschule von Schiltach. Gemeinsam mit dem Schiltacher Bürgermeister Thomas Haas, dem Stadtbaumeister Roland Grießhaber, dem Architekten Philipp Groß und der Kita-Expertin Dr. Ilse Wehrmann setzten Klaus und Philippe Grohe, Hansgrohe CEO Hans Jürgen Kalmbach und sein Stellvertreter Frank Semling den symbolischen Spatenstich.

„Wir freuen uns, dass wir zügig mit dem Bau unserer Hansgrohe Betriebskita gestartet sind“, sagt Hansgrohe Arbeitsdirektor Frank Semling. „Herzlichen Dank an die Stadt Schiltach, die als Investor und Bauherr unser Vorhaben ermöglicht. Unser Dank gilt auch der Klaus Grohe Stiftung, die mit einer signifikanten Spende die Erstausstattung des Kindergartens unterstützt. So können wir ab Mitte kommenden Jahres sowohl den interessierten Hansgrohe Mitarbeitenden als auch den Schiltacher Eltern Betreuungsplätze für ihre Kinder anbieten.“

Wie alles begann

Nach einer Mitarbeiterumfrage im April 2019 wurde recht schnell klar: Es besteht ein deutlicher Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter sechs Jahren. Deshalb hat sich Hansgrohe intensiv mit dem Thema betriebliche Kinderbetreuung auseinandergesetzt. Im Sommer desselben Jahres entstand gemeinsam mit einem externen Anbieter das erste Grobkonzept. Das anfangs angedachte Hansgrohe Studentenwohnhaus im Froschgraben erwies sich jedoch als nicht geeignet. „Wir standen stets in engem Kontakt mit der Stadt Schiltach und so hat uns Bürgermeister Haas dann im Herbst 2019 die Nutzung der ehemaligen Grundschule für unser Vorhaben angeboten“, sagt Frank Semling. „Und das war ein Glücksgriff. Herzlichen Dank an die Stadt und den Schiltacher Gemeinderat, dass alles so reibungslos vonstattenging.“ Seither arbeiten zwei Teams mit Hansgrohe Verantwortlichen und externen Expertinnen und Experten mit Hochdruck an der Umsetzung der Kita-Pläne. „So können wir das Hansgrohe Projekt schnell vorantreiben“, bekräftigt Frank Semling. „Sehr dankbar sind wir für Unterstützung seitens unserer Unternehmerfamilie, die mit der Spende durch die Klaus Grohe Stiftung die Erstausstattung unserer Betriebskita ermöglicht. Deswegen soll unsere Einrichtung auch Klaus Grohe-Kita heißen.“

Was den Nachwuchs erwartet

Die Bauarbeiten sollen bis Ende Juni 2023 beendet sein, so dass im Sommer die ersten Kinder einziehen können. Über zwei Stockwerke verteilt darf dann auf mehr als 1.000 Quadratmetern Fläche gebastelt, gespielt, gesungen, geturnt und getobt werden. Die von der pme Familienservice GmbH betriebene Klaus Grohe-Kindertagesstätte / Betriebskita von Hansgrohe ist in der finalen Ausbaustufe für sechs Gruppen mit insgesamt 90 Kindern konzipiert. Geplant sind drei Gruppen mit jeweils zehn Kindern unter drei Jahren sowie drei weitere Gruppen mit je 20 Kindern über drei Jahren. Gekocht wird täglich frisch in der eigens dafür vorgesehenen Küche, gegessen wird gemeinsam im Kinderrestaurant. „Natürlich zieht auch der Hansgrohe Spirit mit in die Räume der Tagesstätte ein“, sagt Frank Semling. „Unsere Nachwuchstalente bekommen nicht nur schöne Sanitärräume. Wir planen auch Wassererlebnisräume zum Duschen, Planschen und Wasserspielen.“ Für die Konzeption der Kindertagesstätte hat Hansgrohe die Diplom-Sozialpädagogin und Erzieherin Dr. Ilse Wehrmann als externe Expertin hinzugezogen. Sie berät bundesweit Unternehmen und Träger von Kindertageseinrichtungen beim Auf- und Ausbau ihrer betrieblichen Kitas. Der Schiltacher Architekt Philipp Groß ist mit der Planung und Bauleitung beauftragt. Die pme Familienservice GmbH ist Träger von mehr als 80 Kindertagesstätten, Back-up-Centern und Familienkrippen bundesweit, darunter auch Betriebskitas von namhaften Großunternehmen.

Hansgrohe Familiensinn

„Unsere Familie ist seit Generationen eng mit der Stadt Schiltach und ihren Menschen – groß und klein – verbunden. Wir freuen uns, mit der Klaus Grohe-Kindertagesstätte diesen Dreiklang aus Unternehmen, Familie und Stadt fortzuführen und Raum und Möglichkeiten für die kreative Entwicklung der jüngsten Schiltacher zu schaffen“, sagt Philippe Grohe, der als Vertreter der Familie Klaus Grohe dem Spatenstich beiwohnte. „Unser Beitrag zur Erstausstattung kommt nicht nur den Kindern zugute, auch die Eltern können ihren Familien- und Arbeitsalltag besser organisieren und wissen ihren Nachwuchs bestens aufgehoben.“