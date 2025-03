Wegen der finanziellen Belastung der Haushalte durch hohe Betriebskosten blicken viele Deutsche derzeit besorgt auf das neue Jahr. Auch die Frage nach der Versorgungssicherheit und Teuerung bei Gas befeuert den Trend zum Umstieg auf nachhaltige und kostenschonende Heizungssysteme, z.B. mit Wärmepumpe. Die Förderungen durch das BEG sind ein starker Anreiz für den Heizungstausch. Zusätzlich rücken auch jene Maßnahmen, die man ergänzend zum Heizungstausch umsetzen kann, um spürbar Kosten zu sparen, wieder verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses. Das Team der Austria Email GmbH rät dazu, das Potenzial von „kleinen Maßnahmen mit großer Wirkung“ zu nutzen, um Betriebskosten zu reduzieren. Denn gerade der Effekt der kleinen Maßnahmen wird oft unterschätzt. Leistbare, einfache Schritte sind auch der Umstieg von einem alten Warmwasserbereiter auf einen smarten Elektrospeicher sowie hybride Lösungen wie die Kombination von modernen Gas-Brennwert-Geräten mit Brauchwasser-Wärmepumpen: Konkrete Beispiele, um mit kleinen Investitionen dauerhaft Betriebskosten zu senken und gleichzeitig Ressourcen zu schonen.

„Es gibt eine Reihe von einfachen Möglichkeiten für jeden Haushalt, um den Energieverbrauch zu senken. Wer nichts unternimmt, wählt die teuerste Option. Deshalb lautet die Devise: Günstige und leicht umsetzbare Lösungen mit effektiver Wirkung nutzen und mit kleinem Aufwand bares Geld sparen.“, empfiehlt Klaus Bindhammer, Geschäftsführer der Austria Email GmbH.

Tipp 1: Warmwasserbereitung modernisieren: Warmwasser-Kosten schlagen im Haushalt über das Jahr gerechnet mit bis zu 40 % zu Buche. Der Tausch eines veralteten, ineffizienten Warmwasserbereiters durch den Einbau eines smarten Warmwasserspeichers bringt Einsparungen beim Energieverbrauch von bis zu 30 %.

Tipp 2: Hybride Lösungen installieren: Wo in den letzten Jahren ein Gas-Brennwertgerät angeschafft wurde, hat es aktuell keinen Sinn, dieses jetzt wieder herauszureißen und zu ersetzen. Hier sind Kombinationsmöglichkeiten eine geeignete Lösung: Wer eine Brauchwasser-Wärmepumpe dazu installiert, die das Warmwasser erzeugt, profitiert von einer spürbaren Energiekosten-Ersparnis. Denn Gas zum Heizen wird dann nur noch im Winter gebraucht.

Tipp 3: Umsetzung von „kleinen Maßnahmen mit großer Wirkung“ durch einen Fachinstallateur: Um die Effizienz zu steigern und damit die Kosten für das Heizen zu senken, empfehlen fachkundige Installateure die folgenden drei wirkungsvollen Maßnahmen, die mit überschaubarem Aufwand umgesetzt werden können:

Hydraulischer Abgleich: Er stellt sicher, dass alle Heizkörper jederzeit mit genau der richtigen Menge an Heizwasser versorgt sind.

Digitalisierung der Heizung: Umstieg von alten analogen Thermostaten auf digitale Regler pro Zimmer oder Heizkörper.

Smart Home-Lösungen: Heizungssteuerung per Smartphone-App.

Tipp 4: Acht einfache und praktische Regeln, mit denen sofort bis zu 30 % der Energiekosten beim Heizen eingespart werden können:

Räume nicht überheizen: 2°C weniger einstellen spart bis zu 12 % Heizenergie, denn mit jedem Grad, das weniger geheizt wird, spart man 6 % Energie.

16°C sind für wenig genutzte Räume ausreichend.

In der Nacht die Temperatur in allen Räumen deutlich reduzieren. Beispielsweise sind in Schlafräumen 18°C optimal.

Nachts Jalousien und Rollläden schließen.

3-mal pro Tag rund 5 Minuten stoßlüften statt dauerlüften.

Auf elektrische Zusatzheizungen wie z.B. Heizstrahler verzichten.

Warmwasserbereiter sind oft zu heiß eingestellt, 60°C sind ausreichend

Regelmäßig Heizkörper entlüften und reinigen, denn Staub vermindert die Heizleistung

Energieeffiziente Lösungen für Heizungs- und Warmwassersysteme

Die Austria Email GmbH legt größtes Augenmerk darauf, dass ihre Produkte sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungsprojekten einfach in Gebäude integrierbar sind. Das breite Sortiment bietet für jedes Nutzungsbedürfnis und für alle baulichen Gegebenheiten eine passende Lösung: Von Wärmepumpen aller Bauarten wie der Monoblock LWP Reihe für Neubau und Sanierung, der LWP HP High Power Lösung speziell für Sanierungsvorhaben, über Poolwärmepumpen bis hin zu Trinkwasserwärmepumpen EXPLORER EVO mit Photovoltaik-Einbindung und die CALYPSO VM. Informationen zum Austria Email Produktsortiment sind auf www.austria-email.de zusammengefasst. Unterlagen zu den Produkten stehen zum Download zur Verfügung.

