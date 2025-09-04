GARANT Bad + Haus begrüßt mit der Badmöbel-Manufaktur Spa Ambiente einen neuen Lieferanten im Netzwerk, der sich auf hochwertige Badmöbel aus zertifiziertem Massivholz spezialisiert hat. Das Unternehmen aus dem Osnabrücker Land verbindet traditionelle Handwerkskunst mit modernem Design. Seit 2007 setzt Spa Ambiente sich für durchdachte Funktionalität und zeitlose Ästhetik aus deutscher Herstellung ein – und wurde dafür unter anderem mit dem reddot Award 2024 ausgezeichnet.

Acqua Natura ist die starke Marke von Spa Ambiente, die für lebendige Massivholzmöbel mit langem Lebenszyklus steht. Jedes Möbelstück wird durch die natürliche Maserung und sorgfältige Verarbeitung zu einem Unikat mit Charakter. Dabei kommt ein speziell für den Feuchtbereich entwickeltes Öl zum Einsatz, das den Badezimmermöbeln optimalen Schutz bietet und eine lange Lebensdauer möglich macht.

Das Sortiment der Marke umfasst zwei Produktlinien: Die „MADE FOR YOU“-Kollektion steht für maßgeschneiderte Badmöbel aus Massivholz deutscher Herkunft, komplett gefertigt im Osnabrücker Land. Die Möbelstücke werden nach dem Wunschmaß und -material der Kunden individuell innerhalb von vier bis sechs Wochen gefertigt. Die „Basic“-Linie bietet ein sofort verfügbares Standartsortiment mit Bestsellern aus europäischer Wildeiche – ideal für kurzfristige Projekte mit hohem Qualitätsanspruch. Das verwendete Holz stammt dabei zu 100 Prozent aus zertifizierten, europäischen Fortwirtschaften, das ressourcenschonend gewonnen und klimafreundlich, auf kurzen Transportwegen verarbeitet wird.

Mit Spa Ambiente gewinnen die GARANT Bad + Haus Partner einen Hersteller, der ideal die Bedürfnisse einer designorientierten Kundschaft abdeckt. Der Lieferant ist ideal für SHK-Fachhändler, die Wert auf Qualität, handwerkliche Präzision, Nachhaltigkeit und Individualität legen.