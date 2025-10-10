Profitieren Sie ab sofort von leistungsstarken Umwälzpumpen TacoFlow3 von Taconova: Wer 10 Stück bestellt, erhält ein Set von DERBLAUE gratis dazu. Mehr Infos unter www.taconova.com/de/derblaue. Bild: Taconova Group AG

Der Beginn der Heizperiode steht kurz bevor. Für das SHK-Handwerk bedeutet das: eine Menge wartungsbedürftiger Heizungsanlagen und volle Auftragsbücher.

Taconova, führender Hersteller von innovativen hydraulischen Lösungen für Heizungs-, Sanitär- und Solarenergieanwendungen, und die Innovatoren hinter dem cleveren Flüssigkeits-Auffangsystem DERBLAUE bieten Heizungsprofis für die kommende Hochphase eine besondere Aktion: Zu jedem 10er Paket hocheffizienter TacoFlow3 Pumpen gibt es ein DERBLAUE® Set bestehend aus Auffangwanne, Aufhängesystem und 30 mm Einfach-Rosette gratis dazu.

Heizungsprofis haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen 10-er Paketen der neusten Taconova Umwälzpumpenmodelle: TacoFlow3 oder TacoFlow3 Adapt, welche für Heizungsanwendungen konzipiert wurden, sowie die flexiblen Heizungs- und Solarpumpen TacoFlow 3 DUO, DUO Adapt und DUO Hybrid. Als praktisches Extra bekommen SHK-Installateure jeweils ein hochwertiges Auffang-Set von DERBLAUE kostenlos dazu. Dabei gilt es, schnell zu handeln, denn die Aktion läuft nur bis 31. Dezember 2025. Weitere Infos gibt es unter www.taconova.com/de/derblaue.

TacoFlow3 und TacoFlow3 Duo: Der flexible Standard unter den Umwälzpumpen

Mit TacoFlow3 bietet Taconova die neueste Generation ihrer beliebten Umwälzpumpen an. Die leistungsstarke Nachfolgerreihe der bewährten TacoFlow2 Pumpen ist „einfach smart“: Sie überzeugt mit noch stärkerer Leistung bei zugleich kompakterer Bauweise. R290-ready sind die Hocheffizienzpumpen auch für die Kombination mit Wärmepumpen optimal ausgelegt. Die Basismodelle punkten mit höchster Flexibilität, Robustheit und Performance: Die Heizungsumwälzpumpe TacoFlow3 und die Umwälzpumpe TacoFlow3 Duo, die sich sowohl für Heiz- als auch Solarkreisläufe eignet, sind mittels drei Einstellfunktionen (Min-Max, Proportionaldruck, Konstantdruck) regelbar. Beiden Modellen gemeinsam ist die sehr starke Leistung bei kleinerer Größe: Dank einzigartiger Hightech-ECM-Motoren erzielen die Umwälzpumpen mit bis zu 8,5 Metern eine höhere Förderhöhe als das Vorgängermodell und setzen dabei neue Maßstäbe für Einstiegsmodelle – und das bei einer bemerkenswert kompakten Bauweise. So sind die Pumpen besonders einfach in bestehende Systeme integrierbar, auch bei beschränkten Platzverhältnissen.

Die Standardmodelle TacoFlow3 für Heizungsanlagen und TacoFlow3 Duo, die sich sowohl für Heiz- als auch Solarkreisläufe eignet, punkten mit höchster Flexibilität, Robustheit und Performance. Bilder: Taconova Group AG

Ein weiterer Pluspunkt bei TacoFlow3 (Duo) ist ihr zuverlässiger, langlebiger und wartungsfreier Betrieb. Praktische Funktionen wie eine automatische Lufterkennung, automatische Antiblockierfunktion und selbstschmierende Lager stellen sicher, dass die Umwälzpumpen zuverlässig und reibungslos laufen – auch beim Start in die Heizsaison nach der Heizungspause im Sommer. Leicht abzulesende LED-Signale informieren den Nutzer auf einen Blick über den aktuellen Betriebsstatus.



Flexibles und sicheres Arbeiten mit DERBLAUE

Nicht nur beim Pumpentausch gehören Leckagen im SHK-Alltag zum Standard. Um Flüssigkeiten kontrolliert ableiten oder auffangen zu können, entwickelte ein Start-up aus dem Allgäu ein modulares System: Unter dem Namen DERBLAUE werden flexible Auffanglösungen angeboten, die speziell auf die Anforderungen von Installateuren zugeschnitten sind. Sie schützen zuverlässig Böden und Wände der Kunden während Tropfwasser, Öl oder Schmutz einfach aufgefangen und entsorgt werden können.

Das System basiert auf flexiblen Formelementen aus robustem Spezialmaterial, die sich dank integrierter Biegemetalle individuell anpassen lassen. So können sie auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden, etwa in engen Einbausituationen oder hinter Heizkörpern. Zudem ermöglichen kombinierbare Module wie die Einfach-Rosette und Aufhängesysteme eine vielseitige Nutzung in unterschiedlichen Arbeitssituationen. Schnell und kompakt verstaut, sind die Produkte von DERBLAUE der optimale Begleiter für SHK-Profis.



Zahlreiche Vorteile

In Kombination mit den leistungsstarken, kompakten und flexiblen Umwälzpumpen TacoFlow3 haben Anlagenmechaniker jederzeit die perfekte Ausstattung für die oft beengten Bausituationen im Bestand dabei. Langlebig und wartungsfrei steht die neue, äußerst kompakte Pumpengeneration TacoFlow3 für höchste Zuverlässigkeit, beeindruckende Leistung und noch einfachere Installation.

Alle weiteren Infos zu der Aktion von Taconova und DERBLAUE finden Sie hier.