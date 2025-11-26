Wenn in der Heizperiode die Heizung ausfällt oder nicht effizient arbeitet, gilt es schnell den Fehler zu finden: Liegt die Ursache an einer veralteten, nicht mehr funktionstüchtigen Umwälzpumpe, muss sie ausgetauscht werden.

Wer sich für die leistungsstarken, kompakten Taconova Umwälzpumpen der neusten Generation TacoFlow3 entscheidet, profitiert gleichzeitig von dem cleveren Flüssigkeits-Auffangsystem DERBLAUE. Die gemeinsame Aktion: Zu jedem 10er Paket hocheffizienter TacoFlow3 Pumpen gibt es ein DERBLAUE® Set bestehend aus Auffangwanne, Aufhängesystem und 30 mm Einfach-Rosette gratis dazu.

Heizungsprofis haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen 10-er Paketen der neusten Taconova Umwälzpumpenmodelle: TacoFlow3 oder TacoFlow3 ADAPT, welche für Heizungsanwendungen konzipiert wurden, sowie die flexiblen Heizungs- und Solarpumpen TacoFlow 3 DUO, DUO ADAPT und DUO HYBRID.

Das „Schweizer Taschenmesser“ unter den Umwälzpumpen

Die Umwälzpumpe TacoFlow3 DUO HYBRID für Heiz- und Solaranlagen eröffnet Fachhandwerkern zahlreiche Anwendungs- und Steuerungsmöglichkeiten: Sie vereint maximale Kompaktheit, Effizienz und Flexibilität, sodass sie praktisch in jedes Heiz- oder Solarsystem integriert werden kann – bis hin zu einer Förderhöhe von 8,5 Metern. Sie ist wahlweise für interne, externe oder hybride Steuerung konzipiert, wodurch ein hocheffizienter, flexibler und bedarfsgerechter Betrieb sichergestellt wird. Das schlanke Design von TacoSmart, Taconovas kompakter Alternative zum Standard-Winkelstecker, ermöglicht eine flexible Kabelführung für eine passgenaue Integration in engen Räumen. Neben den Standard-Kontrollmodi (Min-Max, Proportionaldruck, Konstantdruck) verfügt TacoFlow3 DUO HYBRID zudem über die Einstellfunktionen TacoAdapt sowie PWM für Heiz- und Solarprofile, um den unterschiedlichsten Anforderungen in modernen hydraulischen Systemen gerecht zu werden. So steuert die vielseitige Umwälzpumpe mühelos den Durchfluss in nahezu jedem Hydroniksystem. Dank Taco-Technologie der dritten Generation lässt sie sich nahtlos in verschiedene Installationen integrieren, von Heizkörpern und Fußbodenheizungen bis hin zu Wärmeübergabestationen und thermischen Solarsystemen mit PWM-Regelung. „Für Fachhandwerker bedeutet das eine Lösung, die immer passt, die stets im Auto dabei sein sollte und die den Arbeitsalltag spürbar erleichtert. Egal, auf welche Bauanforderungen der Installateur vor Ort trifft, er kann sicher sein, dass er mit der TacoFlow3 DUO HYBRID optimal vorbereitet ist, um einen Auftrag in einem Rutsch zu erledigen“, fasst Produktmanager Dimosthenis Rizos zusammen.

Flexibles und sicheres Arbeiten mit DERBLAUE

Nicht nur beim Pumpentausch gehören Leckagen im SHK-Alltag zum Standard. Um Flüssigkeiten kontrolliert ableiten oder auffangen zu können, entwickelte ein Start-up aus dem Allgäu ein modulares System: Unter dem Namen DERBLAUE werden flexible Auffanglösungen angeboten, die speziell auf die Anforderungen von Installateuren zugeschnitten sind. Sie schützen zuverlässig Böden und Wände der Kunden während Tropfwasser, Öl oder Schmutz einfach aufgefangen und entsorgt werden können.

Das System basiert auf flexiblen Formelementen aus robustem Spezialmaterial, die sich dank integrierter Biegemetalle individuell anpassen lassen. So können sie auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden, etwa in engen Einbausituationen oder hinter Heizkörpern. Zudem ermöglichen kombinierbare Module wie die Einfach-Rosette und Aufhängesysteme eine vielseitige Nutzung in unterschiedlichen Arbeitssituationen. Schnell und kompakt verstaut, sind die Produkte von DERBLAUE der optimale Begleiter für SHK-Profis.



Zahlreiche Vorteile

In Kombination mit den leistungsstarken, kompakten und flexiblen Umwälzpumpen TacoFlow3 haben Anlagenmechaniker jederzeit die perfekte Ausstattung für die oft beengten Bausituationen im Bestand dabei. Langlebig und wartungsfrei steht die neue, äußerst kompakte Pumpengeneration TacoFlow3 für höchste Zuverlässigkeit, beeindruckende Leistung und noch einfachere Installation.

