Mit der Kombination aus der hochflexiblen Umwälzpumpe TacoFlow3 und DERBLAUE haben Anlagenmechaniker jederzeit die perfekte Ausstattung für den Pumpentausch dabei. Bild: Taconova Group AG

Mit durchdachten Lösungen gelingt der Pumpentausch im Heizungssystem heutzutage so einfach wie nie zuvor und erleichtert den Arbeitsalltag spürbar.

So wird der Austausch nicht nur technisch einfacher, sondern auch sauberer und sicherer – ein echtes Plus für Installateure und ihre Kunden. Wer sich noch dieses Jahr für zehn Taconova Umwälzpumpen der neusten Generation TacoFlow3 entscheidet, profitiert gleichzeitig von dem cleveren Flüssigkeits-Auffangsystem DERBLAUE. Die gemeinsame Aktion: Zu jedem 10er Paket hocheffizienter TacoFlow3 Pumpen gibt es ein DERBLAUE® Set bestehend aus Auffangwanne, Aufhängesystem und 30 mm Einfach-Rosette gratis dazu.

Mit TacoFlow3 hat Taconova seine neueste Umwälzpumpengeneration in den Markt eingeführt. Die leistungsstarke Nachfolgerreihe der bewährten TacoFlow2 Pumpen ist „einfach smart“: Sie überzeugt mit vielfältigen Varianten für unterschiedlichste hydraulische Anwendungsbereiche und noch stärkerer Leistung bei zugleich kompakterer Bauweise.

Jetzt umrüsten: Mit TacoFlow3 und Step-by-Step-Anleitung

Dank ihres effizienten Betriebs und der einfachen Handhabung ist die TacoFlow3 ideal für den Austausch älterer Pumpen geeignet. Gerade in bestehenden Anlagen sind häufig noch Modelle verbaut, die unnötig viel Strom verbrauchen oder störanfällig sind. Ein Pumpentausch lohnt sich hier doppelt – für mehr Energieeffizienz und Betriebssicherheit. Wie der fachgerechte Austausch in der Praxis abläuft, zeigt die folgende Step-by-Step-Anleitung.

Heizungspumpe wechseln – Tipps für Azubis

Wichtig: Immer unter Anleitung einer Fachkraft arbeiten und die geltenden Sicherheitsvorschriften beachten!

1. Anlage abschalten

Bevor es losgeht, muss Pumpe von der Stromzufuhr getrennt werden.

2. Wasser ablassen oder absperren

Absperrventile vor und hinter der Pumpe schließen

Falls keine vorhanden sind: Anlage bis zur Pumpe entleeren

Verschraubungen der Pumpe öffnen und das heraustretende Wasser auffangen (gelingt am besten mit DERBLAUE)

3. Alte Pumpe ausbauen

Jetzt wird die alte Umwälzpumpe fachgerecht entfernt.

Pumpe herausnehmen und Dichtflächen gründlich reinigen

4. Neue Umwälzpumpe TacoFlow3 einsetzen

Die neue Pumpe wird vorbereitet und eingebaut.

Neue Dichtungen einsetzen

Pumpe korrekt ausrichten (Flussrichtung beachten!)

Verschraubungen gleichmäßig und fest anziehen

Elektrokabel fachgerecht anschließen

5. Inbetriebnahme

Zum Schluss folgt die Wiederinbetriebnahme der Anlage.

Absperrventile wieder öffnen

Stromzufuhr einschalten

Anlage sorgfältig entlüften

Funktion der Pumpe und Dichtheit der Verbindungen prüfen

Zur Aktion

Heizungsprofis haben die Wahl zwischen fünf verschiedenen 10-er Paketen der neusten Taconova Umwälzpumpenmodelle: TacoFlow3 oder TacoFlow3 Adapt, welche für Heizungsanwendungen konzipiert wurden, sowie die flexiblen Heizungs- und Solarpumpen TacoFlow 3 DUO, DUO Adapt und DUO Hybrid. Als praktisches Extra bekommen SHK-Installateure jeweils ein hochwertiges Auffang-Set von DERBLAUE kostenlos dazu. Dabei gilt es, schnell zu handeln, denn die Aktion läuft nur bis 31. Dezember 2025.

Weitere Infos gibt es unter www.taconova.com/de/derblaue.