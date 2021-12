Pressemeldung

Was vor Jahren noch unmöglich schien, ist heute Realität: Moderne Heizsysteme lassen sich einfach digital Steuern und Überwachen, Stichwort „Smart Home“. Alles, was dafür benötigt wird, ist eine Internetverbindung, ein mobiles Endgerät und eine intelligente Heizungsregelung, wie beispielsweise die SolvisControl-3.

Die Heizungsregelung SolvisControl-3 bietet eine ganze Reihe von technischen Features und ­ist serienmäßig im Produktumfang der Heizsysteme SolvisMax und SolvisBen enthalten. Mehrere Videos, die bei YouTube verfügbar sind, zeigen die verschiedenen Wege auf, mit denen SOLVIS Heizsysteme via „Plug and Play“ in die online Welt integriert werden können und welche Vorteile daraus für die Anwender resultieren.

Über das browserbasierte SolvisPortal oder die kostenlose App (verfügbar im Apple App Store und Google Play Store) ist es nun möglich, mit wenigen Klicks die Einstellungen am Heizsystem zu überprüfen und ggf. Änderungen vorzunehmen. Hausbesitzer können über das Internet, 24/7 und von nahezu überall auf der Welt, auf Ihr Heizsystem zugreifen und zuhause für das richtige Wohlfühlklima sorgen. Besonders Ferienhausbesitzer oder Vermieter haben so die Möglichkeit, die Heizanlage stets optimal einzustellen oder, bei längerem Leerstand, die Heizanlage runterzufahren.

Natürlich ist der Zugriff auf das SolvisPortal oder die App durch moderne Verschlüsselungstechnologien samt Berechtigungskonzept und Password-Schutz vor dem Zugriff Dritter geschützt. Auf Kundenwunsch übernimmt der betreuende SHK-Fachhandwerksbetrieb die Fernwartung des Heizsystems. Bei Bedarf kann sich auch der SOLVIS Kundendienst auf das System aufschalten.

Dem SHK-Fachhandwerker bietet das SolvisPortal bzw. die App nicht nur mehr Funktionalität, sondern deutlich mehr Komfort und Kostenersparnis: Mit einem Blick erhält der Fachhandwerker alle notwenigen Informationen über die installierten Heizkreise, die Parameter, Temperatur- und Sensorwerte sowie über alle Systemmeldungen im Zeitverlauf. Alle Werte liegen in Echtzeit vor, der notwendige Handlungsbedarf lässt sich unmittelbar ableiten.

Dank dieser Informationen kann der Fachbetrieb den Einsatz seines Teams vor Ort viel besser planen. Erforderliche Ersatzteile sind bereits „on Board“ oder können frühzeitig beim Hersteller bestellt werden. Unnötige Leerfahrten entfallen, was der Umwelt, der Fahrzeugflotte und nicht zuletzt dem Geldbeutel des Handwerkers sowie des Kunden gleichermaßen zu Gute kommt. Teuren Reparaturen wird vorgebeugt, die Zufriedenheit der Kunden steigt.

Für den Fachhandwerker sind alle „seine“ SOLVIS Heizsysteme auf einer Benutzeroberfläche übersichtlich zusammengefasst, langes Suchen entfällt. Der Check aller SOLVIS Heizsysteme lässt sich bequem aus dem Bürostuhl vornehmen oder vom heimischen Sofa aus erledigen. Ein „Alert“ wird als E-Mail zugestellt.

Ein weiterer Vorteil aus Sicht des Fachbetriebes ist die einfache und selbsterklärende Bedienbarkeit der Benutzeroberfläche. Die Systemeinstellungen lassen sich ohne das Wälzen dicker Handbücher in wenigen Handgriffen erledigen. Jedoch aufgepasst: Der Anwender sollte in jedem Fall fachlich ausgebildet und mit der Heiztechnik von SOLVIS vertraut sein! Auch wenn sich die Steuerung auf die SOLVIS Werkseinstellung zurücksetzen lässt, gehört die Konfiguration und Inbetriebnahme eines komplexen Heizsystems in die Hände von Experten.

Nur optimal eingestellte Heizsysteme sorgen für eine effiziente, klimafreundliche Versorgung von Wärme und Warmwasser im Haushalt, ohne Mehrkosten zu erzeugen. Daher lohnt es sich auch für Hausbesitzer mit älteren Heizanlagen, die Einstellungen Ihrer Anlage jährlich durch den SHK- Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Oder, falls möglich, auf die moderne Regelungstechnik von SOLVIS umzusteigen.

Interessiert? Dann haben wir den folgenden Tipp für Sie:

Testen Sie doch einfach unser SolvisPortal unter dem folgenden Link: www.solvisportal.de. Dort finden Sie auf der Startseite rechts unten den Button „Demo starten“. Und schon sind Sie mittendrin, in der SOLVIS Welt.

Hat es Ihnen gefallen? Haben Sie etwas vermisst? – Wir freuen uns auf Ihr Feedback!