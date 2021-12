Pressemeldung

Aufgrund der unverändert hohen Nachfrage nach Wärmepumpen nimmt SOLVIS ab 15.11.2021 die SolvisLea 7 kW als weitere Wärmelösung ins Programm auf.



Heizen mit ausschließlich fossilen Brennstoffen fördert nicht nur den CO 2 -Ausstoß und ist damit Gift für unser Klima, es wird auch zunehmend teurer. Hausbesitzer müssen in den nächsten Jahren immer tiefer in die Tasche greifen, möchten sie ein wohlig warmes Zuhause haben. Auch die hohen Förderanreize sorgen dafür, dass sich Hausbesitzer nach einer neuen Wärmelösung umschauen. Dabei rückt insbesondere die Wärmepumpe immer stärker in den Fokus.

Die Wärmepumpe hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom im Heizungsmarkt ausgelöst. So ist allein im Jahr 2020 der Absatz von Wärmepumpen um 37 % gestiegen. Ihr Marktanteil im Neubau liegt derzeit bei über 50 %, Tendenz steigend. Im Neubau ist sie gar nicht mehr wegzudenken und auch im Bestand findet sie immer mehr Liebhaber. Nach Auswertung der Fördergeldanträge wurden allein im letzten Jahr ein Viertel der abgesetzten Wärmepumpen im Austausch für eine alte Öl-Heizung verbaut. Der richtige Weg zum energetischen Heizen ist eingeschlagen, die BEG Förderprogramme tragen entscheidend dazu bei. Jedoch ist noch deutlich Luft nach oben, damit im Jahr 2045 die Klimaneutralität in Deutschland erreicht werden kann.

Dabei liegen die Gründe, die für die Anschaffung einer Wärmepumpe sprechen, auf der Hand: Wärmepumpen der neusten Generation sind nicht nur klimafreundlich, sie verursachen nur geringe Geräuschemissionen und sparen durch geringem Energieverbrauch viel Heizkosten ein. Modulierende Monoblock Luft-Wasser-Wärmepumpen von SOLVIS sind darüber hinaus besonders effizient und können sowohl monovalent als auch im Rahmen einer Hybridheizlösung zum Einsatz kommen. Sie lassen sich problemlos mit einem hochwertig-integrierten Gas- oder Öl-Brenner kombinieren. Auch die Nutzung weiterer Energiequellen wie Solarthermie oder die eines Kaminofens sind selbstverständlich möglich.

Für die optimale Wärmeausbeute und den reibungslosen Betrieb der verschiedenen Komponenten sorgt die intelligente Steuerung SolvisControl-3. Über das SolvisPortal kann das Heizsystem jederzeit mobil gesteuert und vom SHK-Fachhandwerk aus der Ferne überwacht werden.

Mit der SolvisLea 7 kW schickt SOLVIS ab sofort ein weiteres Luft/Wasser-Wärmepumpen-Modell neben den Klassikern SolvisLea 11 kW und 14 kW ins Rennen. Die SolvisLea 7 kW verfügt über dieselben Eigenschaften wie ihre größeren Geschwister: Sie ist ideal für den Betrieb im Neubau und Bestand geeignet, hochgradig effizient und verfügt über eine integrierte modulierende Heizpatrone. Mit 65° C Vorlauftemperatur sorgt sie für stets wohlige Wärme und ausreichend Warmwasser. Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich über eine Temperaturskala von -20° C bis + 40° C. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Schallleistungspegel: mit 50 db(A) läuft die Wärmepumpe vergleichsweise sehr leise. Sie kann sowohl als reines Wärmepumpensystem als auch in einer cleveren Hybridheizlösung integriert werden und passt so in jedes EFH mit Gas- oder Öl-Brenner. Gern berät Sie unser SOLVIS Fachpartner über die Möglichkeiten des Einsatzes einer Wärmepumpe und die aktuellen Förderprogramme.