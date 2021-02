Wärmepumpen gibt es wie Sand am Meer. Doch nicht jede Wärmepumpe bringt die richtigen Voraussetzungen mit, sowohl effizient als auch umweltfreundlich zu heizen. Insbesondere im Bestand sind hohe Vorlauftemperaturen erforderlich, um auch im Winter ausreichend Wärme und heißes Frischwasser für alle Familienmitglieder im Haushalt kostengünstig zur Verfügung zu stellen.

Um immer auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt Solvis in solchen Fällen den Einsatz einer Hybridlösung. Der Vorteil: Der Betrieb einer Wärmepumpe in der kalten Jahreszeit erfordert gerade bei hohen Vorlauftemperaturen viel Energie und treibt die Stromkosten in die Höhe. Bei der Hybridlösung sorgt in dieser Zeit der integrierte Gas-/Öl-Brenner im Heizsystem für wohlige Wärme im ganzen Haus. Egal, was kommt, Hausbesitzer heizen wirtschaftlich und verfügen darüber hinaus über die ultimative „Fall-Back-Strategie“.

Um den Einsatz der richtigen Energiequellen kümmert sich die intelligente Steuerung SolvisControl-3. Sie managt zuverlässig die verschiedenen Energiequellen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Dabei ist der Zugriff auf den Anlagenstatus und diverse Auswertungen jederzeit online möglich. Ein weiterer Vorteil: Solvis Heizsysteme sind von Haus aus modular ausbaufähig: Sie können jederzeit um weitere umweltfreundliche Energiequellen wie Solarthermie, Photovoltaik oder um einen Kaminofen ergänzt werden.

Auch mit der neuen Förderung ab 2021 werden Wärmepumpen mit bis zu 45 % gefördert. Dabei können sich Hausbesitzer entspannt zurücklehnen: Der Solvis Förderservice kümmert sich einfach und unbürokratisch um die Antragstellung und Abwicklung. Gern berät Sie Ihr Solvis Fachpartner persönlich.

Legen Sie Ihre Wärme in unsere Hände, wir freuen uns darauf.