Mit einer Farbgestaltung in klassischem Chrom können Kunden ein perfekt aufeinander abgestimmtes Ambiente kreieren, wie hier mit dem passenden Aufputz-Duschthermostat AquaXPro Rund. Bildnachweise: HSK Duschkabinenbau KG
21.11.2025  Pressemeldung Alle News von HSK

Solida Stützgriffe von HSK jetzt in neuen Varianten

Alles fest im Griff: mehr Sicherheit und Komfort in der Dusche

Deutschland wird älter. Laut Statistischem Bundesamt wird die Zahl der Menschen im Rentenalter (67 Jahre und älter) bis Mitte der 2030er Jahre auf mindestens 20 Millionen ansteigen. Um dieser Personengruppe möglichst lange ein selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, bedarf es des Abbaus von Barrieren im Bestand, sowie barrierefreier Planung im Neubaubereich. Zur sicheren und komfortablen Gestaltung von Duschkabinen, hat HSK die beliebte Stützgriff-Serie Solida um weitere durchdachte Modelle ergänzt. Mit ansprechender, schlichter Optik und einer Belastbarkeit von bis zu hundert Kilogramm bietet HSK so eine wichtige Stütze für den Alltag.

Mit den neuen Solida Stützgriff-Varianten für die Innenecken von Duschen, können Fachhandwerker ihren Kunden jetzt noch mehr Sicherheit und Komfort bieten. Denn wo bisher zwei separate Stützgriffe nötig waren, können nun beide Innenwände des Duschbereiches mit nur einem Produkt ausgestattet werden. So wird die Drehbewegung des Körpers beim Duschen erleichtert, da die Hand ununterbrochen am Handlauf entlanggleiten kann. Eine echte Unterstützung im Alltag für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Solide Qualität bis ins kleinste Detail

Die Stützgriffe der Serie Solida überzeugen seit jeher durch ihr besonders funktionales und schlichtes Design. Mit hochwertigen Rohren und Rosetten aus verchromtem Edelstahl passen sie mit ihrem zurückgenommenen Erscheinungsbild in jedes Badezimmer. Doch nicht nur die Optik überzeugt: Durch eine kompatible Bauweise können die neuen Solida Modelle mit Komponenten anderer Solida-Griffe wunderbar kombiniert werden. Dadurch sind auch die Installations-Schritte analog zu den bisherigen Modellen. Die Position der Wandstange ist wie gewohnt frei wählbar, um beispielsweise Kollisionen mit der Duscharmatur zu verhindern. Alternativ wartet das neue T-Model mit der Zusatzfunktion einer integrierten Brausestange mit höhenverstellbarem Brausehalter auf. Der Stützgriff Innenecke hat ein Maß von 590 Millimeter je Seite, das T-Form Modell kommt zudem mit einer Höhe von 1100 Millimeter. Im Lieferumfang aller Solida Stützgriffe ist Standard-Befestigungsmaterial für Beton und Vollziegelwände enthalten.

HSK Duschkabinenbau KG
HSK Duschkabinenbau KG
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland
Telefon:  02962 97903-0
Mo. bis Fr. von 7:00 – 18:00 Uhr
www.hsk.de
