Die ersten müssen raus. Tauschen Sie gegen innovative Technik.

Viele Sole/Wasser-Wärmepumpen kommen in die Jahre – und damit entsteht ein interessantes Austauschgeschäft für das SHK-Handwerk.

Sole/Wasser-Wärmepumpen sind nichts Neues. Viele Anlagen laufen bereits seit Jahren zuverlässig in deutschen Heizungskellern. Doch genau diese Geräte erreichen zunehmend ein Alter, in dem Reparatur oder Austausch zum Thema werden.

Für Installateure entwickelt sich damit ein Geschäftsfeld, das in den kommenden Jahren immer interessanter wird. Und genau hier kommt die Qvantum QG ins Spiel.

Bis 31.12.2026 doppelt interessant, denn Qvantum gibt Ihnen als Installateur 500 Euro Cashback.

Installieren Sie diese Qvantum Wärmepumpe bis Ende 2026 und sichern Sie sich im Rahmen der Herstelleraktion 500 € Cashback von Qvantum. Es gelten die Aktionsbedingungen des Herstellers.

Zudem überzeugt sie durch 2 innovative Ansätze:

1. Alles in der Cloud – der erste richtige Schritt in Richtung präventive Störungserkennung.

2. Das innovative Boxenkonzept für den Kältekreis. Der hermetisch geschlossene Kältekreis befindet sich in einer werkseitig versiegelten Kältebox. Diese ist über Schnellverschlüsse angeschlossen und kann im Servicefall ohne kältetechnische Arbeiten oder Kälteschein ausgetauscht werden.

Aktuell wird aus alten Anlagen neues Geschäft.

Wenn beim Kunden bereits eine Sole/Wasser-Wärmepumpe vorhanden ist, sind Wärmequelle und grundlegende Infrastruktur schon da. Genau deshalb lohnt es sich, bei älteren Anlagen das Thema Austausch aktiv im Blick zu behalten.

Mit der Qvantum QG haben Sie die passende Austauschlösung dafür.

Die Qvantum QG wurde so konzipiert, dass sie sich besonders gut für den Austausch bestehender Sole/Wasser-Wärmepumpen eignet – auch herstellerübergreifend.

Beispielsweise als Ersatz für:

Vaillant Geotherm plus VWS

Alpha-Innotec WZS S 100H

Stiebel Eltron WPC 10

Junkers TM90-1

Waterkotte Ai1 5008.4

Viessmann Vitocal 343 BWT110

Nibe Fighter 1220-10

Damit müssen Sie beim Austausch einer älteren Anlage nicht zwangsläufig beim bisherigen Hersteller bleiben.

Hier die wichtigesten Rahmendaten kurz zusammengefasst:

Die Qvantum QG ist als QG-6 mit 6 kW und QG-12 mit 12 kW erhältlich und bringt aktuelle Wärmepumpentechnik in den Bestand:

natürliches Kältemittel R290

bis zu 75 °C Vorlauftemperatur

Energieeffizienz bis A+++

Heizen, Kühlen und Warmwasser

integrierte Umwälzpumpen, Hydraulikkomponenten, Pufferspeicher und Regelung

PV- und Flex-Ready

kompakte Abmessungen von 600 × 620 × 1.850 mm

Jetzt Qvantum QG für das Austauschgeschäft entdecken: Zu den Qvantum-Wärmepumpen im Wagner Onlineshop

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

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Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

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