Mittlerweile gehört das vorisolierte, doppelte Edelstahlwellrohr mit Steuerleitung zu den Verbindungsklassikern zwischen Heizungskeller und den Solarkollektoren auf dem Dach. Bei der Philipp Wagner GmbH erhalten Sie nicht nur Wellrohr sondern auch andere Varianten – so sind Sie für jeden Anwendungsfall gerüstet.

Als Ihr B2B-Versandgroßhandel liefern wir bundesweit zu Ihnen oder auf Wunsch auch direkt auf Ihre Baustelle.

Folgende Varianten haben wir für Sie im Sortiment:

Unser Klassiker zum Super-Preis: Moojo Solarflex Double Solarwellrohr inkl. Fühlerleitung

Mit besonderer Vlies-Isolierung: Wip-Flex Twin V - Vliesisoliertes Solarwellrohr

Unsere Kuper-Variante: Moojo Solarkupferrohr Aeroline CU Split 100 double

Mit besonders widerstandsfähiger Außenhaut: Moojo Flexguide Premium Solardoppelrohr

Unsere Variante für die Verlegung im Boden: Solarwellrohr für Erdverlegung

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!