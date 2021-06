Pressemeldung

Das klare und elegante Design der Badserie Cavere® Care hat sich erfolgreich im Markt etabliert. Mit Unterstützung der Produktdesigner von C. F. Møller Architects wurden Form-gebung und Produktportfolio einem sanften Relaunch unterzogen. Ziel der Designer war es, die eigenständige Gestaltungslinie weiterzuentwickeln und ihre universelle und dezente Formensprache mit unterschiedlichen Einrichtungskonzepten zu verschmelzen.

Dazu zählt auch das neue Soft-Edge Design. Ziel dieses war es vor allen Dingen die Sicherheit zu erhöhen und Kanten eleganter erscheinen zu lassen. NORMBAU schafft es sein Ziel zu erfüllen. Dem Kunden und Nutzer ein hochwertiges, stilsicheres und zugleich trendbewusstes Produkt anbieten zu können.



Soft Edge bzw. Cavere FlexCare sind zwei Begriffe die nun direkt mit dem Vorgänger verbunden sind. Was es genau damit auf sich hat, können alle Kunden und Interessenten von NORMBAU beim exklusiven Live Event erfahren. Neben der Vorstellung aller Neuheiten, gewährt NORMBAU Einblicke in die Produktion, spricht mit den Designern und beantwortet alle Fragen in einer Live Q&A Session.

Die Anmeldung dauert 30 Sekunden und HIER ist der Weg.