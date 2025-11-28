Bildrechte: DELABIE
28.11.2025  Pressemeldung Alle News von DELABIE

Sofortiger Schutz vor Legionellen und Keimen

BIOFIL von DELABIE

Filter die direkt am Auslass einen sofort wirksamen Schutz vor Legionellen und sämtlichen Keimen bieten schaffen gerade in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, wo Patienten besonders gefährdet sind, Vertrauen. Dank der einfachen Montage ohne Werkzeug sind sie sofort einsatzbereit und gewährleisten bis zu vier Monate zuverlässige Filtration. Validierte Prüfungen wie die DVGW bestätigen die hohe Wirksamkeit, sodass Betreiber von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und öffentlichen Gebäuden die strengsten Hygieneanforderungen sicher erfüllen können.

Entdecken Sie alle unsere spezifischen Lösungen zur Bereitstellung von Trinkwasser ohne bakteriologische Belastungen: Kartuschen, Handbrausen und Filterausläufe

Mehr Informationen: Endständige Wasserfilter

DELABIE GmbH
DELABIE GmbH
Freie-Vogel-Straße 369
44269 Dortmund
Deutschland
Telefon:  0231 - 496634-0
www.delabie.de
