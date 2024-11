2020, inmitten der Corona-Pandemie, haben wir uns entschieden, auf SocialMedia zu setzen, um den Kontakt zur SHK-Community aufzubauen. Was als digitale Notwendigkeit begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte, die DERBLAUE® über die Branchen-Grenzen hinaus bekannt gemacht hat.

Als wir DERBLAUE® 2020 gründeten, standen persönliche Termine und Messen plötzlich still – doch unser Ziel, die SHK-Branche mit hochflexiblen Flüssigkeits-Auffangsystemen zu revolutionieren, blieb. Von Anfang an setzten wir auf die Kraft der Vernetzung und Interaktion über SocialMedia. Besonders auf Plattformen wie Facebook und Instagram, wo wir heute eine begeisterte Community aufgebaut haben, die tagtäglich unter dem Banner „DERBLAUE® Family“ wächst.

Beeindruckende Zahlen und echte Begeisterung

Mit Content-Creators, die unsere Produkte regelmäßig in der Praxis vorstellen, konnten wir in nur wenigen Wochen 50 Millionen Aufrufe auf Instagram erzielen. Unsere Community aus Handwerkern, Installateuren und SHK-Profis zeigt mit authentischen Inhalten, wie DERBLAUE® ihre Arbeit vereinfacht und optimiert. Reels unserer englischsprachigen Creators erzielen immer wieder Millionen von Aufrufen und tragen dazu bei, dass DERBLAUE® international wahrgenommen wird.

Vorteil auf Messen und im Vertrieb

Die wachsende Präsenz auf SocialMedia erleichtert uns inzwischen den Einstieg in jedes Gespräch auf Messen. Es ist beeindruckend, wie viele Besucher uns schon allein über Instagram kennen und gezielt ansprechen. Diese Bekanntheit wirkt sich natürlich positiv auf den Verkauf aus, denn potenzielle Kunden sind bereits informiert und interessiert – der perfekte Gesprächseinstieg!

Community und Wachstum: Die DERBLAUE®-Story geht weiter

Wir werden weiterhin auf authentischen Austausch und starke Inhalte setzen, die zeigen, was DERBLAUE® in der Praxis leisten kann. Die Reise hat gerade erst begonnen, und mit unserer engagierten Community setzen wir auch in Zukunft auf SocialMedia.

Bleib dran und werde Teil der DERBLAUE®-Community – auf unseren Kanälen oder direkt auf der nächsten Messe, der Get Nord in Hamburg!

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com