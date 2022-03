Pressemeldung

„Plopp“ im zweiten Anlauf springt der Kronkorken von der Bierflasche. Was für manchen Handwerker blamabel wäre – zwei Versuche, um eine Flasche mit dem Meterstab zu öffnen – ist auf Instagram ein Hit. 140.000 Menschen schauen sich das Video der Firma Sinning Haustechnik an. Zu sehen sind Mitarbeiter, die mit ihrem Chef im Lager des Betriebs aus dem bayerischen Mödingen im Kreis stehen. Einer öffnet mit ausgeklapptem(!) Meterstab eine Bierflasche, die Armin Sinning in Händen hält.

Reel ist der Renner

Unter der Frage: „Was kann man mit einem Meterstab noch so anstellen?“ entwickelt sich das Kurzvideo, das bei Instagram „Reel“ heißt, zu einem Renner. „Es ist unterhaltsam“, sagt Sinning, der den Betrieb 2010 gründet und heute 15 Menschen beschäftigt. Seit 2019 pflegt der gelernte Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und Oberbayerns bester Meisterschüler die Plattformen Facebook und Instagram. Seine Intention war und ist es, Mitarbeiter über die Kanäle zu finden.

Dabei setzt der Betrieb für Haustechnik auf Profis. Die Agentur SocialMe produziert alle Videos und Fotos, außerdem posten die Dillinger dreimal pro Woche die Inhalte auf den sozialen Kanälen. 1600 Abonnenten bei Instagram und 1000 bei Facebook sind das formale Ergebnis. Aber auch das Ziel neue Mitarbeiter zu finden, wird erreicht. Allein 2019 stellt der Betriebswirt vier Fachkräfte ein, die über diese Kanäle kommen. Zehn Mitarbeiter findet er in Summe in den zurückliegenden drei Jahren via Facebook & Co.

Selfies reichen nicht

Dass dafür ein paar Selfies nicht reichen, versteht, wer die Kanäle des Unternehmers anschaut. 271 Postings finden Betrachter alleine bei Instagram. Pro Woche lädt SocialMe mindestens ein professionell gedrehtes Video hoch. Hinzu kommen Erklärstücke für Laien und natürlich der persönliche Aufruf des Chefs, der in die Kamera spricht: „Wenn Du Bock hast, dann bewirb dich bei uns!“ Mehr als 600 Aufrufe erzielt das Video binnen einer Woche. Damit alles so läuft, nimmt sich der Chef wöchentlich bis zu drei Stunden Zeit, um vor der Kamera zu agieren oder Texte zu redigieren. Der persönliche Aufwand sei nicht zu unterschätzen, so Sinning.

Die Lockerheit in Wort und Bild hingegen kommt an. 30 Initiativbewerbungen flattern Sinning jährlich ins Haus. In bayerisch Schwaben spricht sich herum, dass der Betrieb innovativ und modern daherkommt. Wenn Sinning das hört, legt er Veto ein. „Sicher helfen die sozialen Netzwerke, um sich zu präsentieren“, sagt er. Doch als Fundament für den Erfolg sieht der Inhaber sein Wertesystem. Wertschätzung für die Mitarbeiter und freie Getränke sowie eine überdurchschnittliche Bezahlung bilden die Basis. Hinzu kommt, dass Sinning alle Prozesse im Betrieb digitalisiert.

Online-Akademie klärt Fragen

Eine eigene Online-Akademie mit mehr als 100 Erklärvideos, die vom Aufschreiben der Montagezeiten bis zur Firmenautopflege reichen und etliche Checklisten umfasst, ist hier ein wichtiger Baustein. Jeder neue Kollege schaut sich die Videos an und startet damit leichter in den Job. Und selbst Kunden sind inzwischen Teil der digitalen Ausbaustufe. Sie liefern via Onlineformular auf der Firmenwebseite Angaben, aus denen sich teilautomatisiert Angebote erstellen lassen: Von der Renovierung kleiner Badezimmer bis zum Einbau ganzer Saunalandschaften oder dem Austausch kompletter Heizsysteme.

2020 erhält Sinning für diese Mühen den Digital-Award des Handwerks. So, dass mancher Kollege raunt, wieso er – Sinning – denn so viel Geld für den Außenauftritt ausgebe. Im Handwerk kommen derzeit fast alle Aufträge von alleine. Altbausanierungen boomen. „Wir haben 95 Prozent Privatkunden“, erklärt Sinning, die meisten davon seien älter als 50 Jahre. Zwar sei diese Generation, nicht unbedingt Social-Media-affine wie ihre Kinder und Enkel, doch als Rückversicherung diene der Aufwand allemal. Wenn Eltern erzählen, dass sie ein Angebot vom Sinning haben, sagen die Kinder: „Der ist gut, denn kenne ich von Instagram“, berichtet der Unternehmer.