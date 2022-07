Super-preiswert sowie einfach und schnell zu montieren. Mit unseren EPP-Dämmboxen erfüllen Sie ganz leicht die Nachrüstpflicht Die Vorteile liegen auf der Hand:

EnEV-Konform

Universaldämmung: mit Hilfe des mitgelieferten gestanzten Adapters können die unterschiedlichen Spindeldurchmesser der Armaturen passgenau gedämmt werden

schnelle und einfache Montage durch das integrierte Verschlusssystem macht einen externen Verschluss überflüssig

abnehmbar und wiederverwendbar

Bedienbarkeit der Armatur gewährleistet

dauerhafte Energieeinsparung von mindestens 10 Watt/h (abhängig von Armatur / Dimension / Mediumtemperatur)

Zum Nachlesen hier ein Link zur EnEV (www.enev-online.com/enev_2014_volltext/anlage_05_anforderungen_waermedaemmung_rohrleitungen_armaturen.htm) und zur Verbraucherzentrale, die sehr eingängig die Nachrüstpflicht erläutert (www.verbraucherzentrale.de/enev ).

Interesse geweckt?

Zu den Dämmboxen für Kugelhähne

Zu den Dämmboxen für Kugelhähne mit flachliegender Spindel

Zu den Dämmboxen für Schrägsitzventile

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!