Wer im Winter zu Hause kalte Füße bekommt, dreht schnell die Heizung hoch, obwohl der Zähler unaufhörlich mitläuft. Auch wenn die Energiekosten wieder etwas gesunken sind, kann dann die Jahresabrechnung zu Beginn des neuen Jahres überraschend hoch ausfallen. Mit ein paar cleveren Maßnahmen und Verhaltensänderungen kann jeder beim Heizen Geld sparen, so die Initiative Wärme+. Sie informiert Wohneigentümer anbieterneutral über moderne und umweltfreundliche Hauswärmetechnik und energiesparendes Heizen.

Konstante Temperaturen für weniger Energie

Wer in häufig genutzten Räumen auf eine gleichbleibende, moderate Grundtemperatur achtet, schafft eine gute Basis für Behaglichkeit und einen effizienten Heizungsbetrieb. „Wird die Raumtemperatur um nur ein Grad abgesenkt, spart das bereits sechs Prozent Heizkosten ein,“ so die Initiative Wärme+. Sie rät, bewusstes Hochheizen auf ausgewählte Zeiten oder erhöhten Bedarf zu beschränken, zum Beispiel für den gemütlichen Abend auf der Couch. Höhere Temperaturen im Bad lassen sich durch zusätzliche Infrarotheizungen erzielen, die als Wand- oder Deckenheizgerät eine angenehme Wärmestrahlung abgeben. Eine Alternative sind direkt unter den Bodenbelag verlegte elektrische Heizmatten. Diese Fußbodentemperierung heizt den Raum effizient und schnell auf, wenn er genutzt wird.

Die optimale Vorlauftemperatur spart bares Geld

Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers am Ausgang der Heizung in Richtung der Heizkörper. Ist sie zu hoch eingestellt, kommt es leicht zu Wärmeverlusten. Mit hohen Vorlauftemperaturen lässt sich ein Raum zwar schnell aufheizen, bei gleichmäßig auf moderatem Niveau temperierten Räumen – zum Beispiel auf 19 Grad – ist dies aber nicht erforderlich. Die persönliche Wohnfühltemperatur ist bei Bedarf auch so in den einzelnen Räumen schnell erreicht.

Durch Absenken der Vorlauftemperatur lassen sich Energiekosten sparen. Erst wenn die Heizung die Räume nicht mehr ausreichend aufwärmen kann, ist die optimale Vorlauftemperatur unterschritten. Die Initiative Wärme+ empfiehlt, grundsätzlich darauf zu achten, dass die Raumtemperaturen nicht unter 16 Grad fallen, weil sonst erhöhte Schimmelgefahr droht.

Die Absenkung der Vorlauftemperatur hat einen weiteren Vorteil: Steht in den nächsten Jahren ein Heizungstausch an, lässt sich schon einmal testen, ob für die Immobilie auch eine Wärmepumpe geeignet ist, die bekanntermaßen am effizientesten mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet.

Hydraulischer Abgleich: gleichmäßige Wärme in allen Heizkörpern

Ein Heizkörper wird nur lauwarm, der andere glüht schon bei niedriger Temperatureinstellung: Hier kann ein hydraulischer Abgleich Abhilfe schaffen, der dafür sorgt, dass die Heizenergie gleichmäßig bei allen Heizkörpern im Haus ankommt. Das garantiert Wohlfühltemperaturen überall und senkt die Energiekosten. Positiver Nebeneffekt: Die lästigen Strömungsgeräusche in manchen Heizkörpern verschwinden. Für diese Einstellungen am Heizungssystem sollte man sich an Fachpersonal wenden.

Jeder dieser Tipps kann helfen, beim Heizen bares Geld zu sparen, ob im eigenen Haus oder in der Mietwohnung. Eigenheimbesitzer, die eine Modernisierung oder Sanierung planen, können die Zeit bis zum neuen klimafreundlichen Heizsystem so clever überbrücken. Weitere Informationen gibt es unter www.waerme-plus.de.