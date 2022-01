Pressemeldung

Neues belektro Segment - Energie@Gebäude präsentiert nachhaltige Energiesysteme in Gebäuden

Vom 08. bis 10. November 2022 erhalten Industrie, Großhandel und Handwerk der SHK-Branche eine neue Plattform. Unter dem Titel SmartHK wird eine Fachmesse zeitgleich zur belektro 2022 auf dem Berliner Messegelände stattfinden. Veranstalter ist die Messe Berlin. Die Fachmesse erfolgt in Kooperation mit der SHK Innung Berlin und dem Fachverband SHK Brandenburg. Ein Ticket ermöglicht den Besuch beider Veranstaltungen.

„Neben unserer Erweiterung durch das neue Segment Energie@Gebäude freuen wir uns sehr über die neue, zeitgleich stattfindende SmartHK. Hierdurch rücken die Themen Gebäudeautomation sowie Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) noch stärker in den Fokus der Veranstaltung“, sagt Danny Enwerem, Teamleiter belektro. „Die belektro ist die wichtigste regionale Branchenplattform zur Einführung neuer Produkte und Lösungen in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und Licht.“

„Wir begrüßen die SmartHK zur belektro 2022 sehr. Das ist das Ergebnis unserer langjährigen gemeinsamen Bemühungen, die Elektro- und SHK-Handwerke als die „modernen Gebäudetechniker“ zu etablieren. „Wir setzen hiermit als Hauptstadtmesse ein sehr wichtiges und richtiges Zeichen“, so Carsten Joschko, Landesinnungsmeister der elektro- und informationstechnischen Handwerke Berlin-Brandenburg und Obermeister der Elektro-Innung Berlin sowie Messebeiratsvorsitzender.

„Die neue SmartHK-Messe im Zeichen der Energiewende ist für uns in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg das Forum für die Themen Energieeffizienz, demografischer Wandel und smarte Produktlösungen. Die Anforderungen an intelligente Gebäudetechnik in den Bereichen Sanitär, Heizung und Lüftung machen den Dialog mit dem Elektrohandwerk unverzichtbar. Dieser Netzwerkansatz wird gemeinsam mit den beiden Messen realisiert, die gleichzeitig auch ein Bindeglied zwischen Handwerk, Politik und Industrie bilden“, sagt Andreas Schuh, Obermeister Innung SHK Berlin.

Norbert Band, Landesinnungsmeister des Fachverbandes SHK Land Brandenburg, ergänzt: „Die SmartHK ist für die SHK-Branche in Berlin-Brandenburg nun die wichtigste Anlaufstelle. Hiermit nutzen wir die zunehmenden Synergien beider Branchen und freuen uns deshalb sehr über eine gute Zusammenarbeit mit der belektro.“

Über die belektro

Die Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht findet seit 1984 statt. Veranstalter der belektro ist die Messe Berlin, ideeller und fachlicher Träger die Elektro-Innung Berlin. Weitere Träger, fördernde Verbände und Institutionen sind der ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V., die Landesgruppe Berlin-Brandenburg des Bundesverbandes des Elektro-Großhandels (VEG) e.V., die Bezirksgruppe Berlin-Brandenburg der LiTG - Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V., der LIV Elektrohandwerke Berlin / Brandenburg und die Stromnetz Berlin GmbH. www.belektro.de