Technischer Fortschritt im Sinne der Markt- und Kundenanforderungen wird bei CONTI+ großgeschrieben: Gebäude mit hohen Anforderungen an Funktionalität und Hygiene brauchen ein Armaturenmanagement, das den Überblick behält. Vernetzte Systeme und smarte Bedienung vereinfachen den Betrieb und gestalten ihn effizienter. Mit dem CNX Wassermanagement-System bietet die Conti Sanitärarmaturen GmbH ein automatisches Armaturenmanagement von elektronischen Duschen, Waschtisch- und Urinalarmaturen, die nicht nur technisch innovativ, sondern gleichzeitig ganz einfach anzuwenden ist. Das CNX Wassermanagement-System ist in der Lage, den hohen Anspruch an die Trinkwasserqualität in zum Beispiel Schwimmbädern, Schulen, Hotels und Krankenhäusern durch normgerechte Anwendung von Hygienefunktionen zu sichern und zu protokollieren. An jeder einzelnen Entnahmestelle können bei Duschen sowohl die thermische Desinfektion als auch Hygienespülungen in festgelegten Intervallen und nach Kalenderfunktion programmiert bzw. ausgelöst werden. Über die zentrale Steuerung lassen sich einmalig oder über fest definierte Betriebszeiten das Wasser abstellen, sollten Handwerker oder Reinigungspersonal vor Ort sein, oder automatisch eingestellte Spülvorgänge einstellen. Armaturenparameter wie zum Beispiel die Laufzeit des Wasserflusses können individuell auf die Gegebenheiten der Einrichtung abgestimmt werden, einzeln oder für Armaturengruppen definiert werden. So können der Wasser- und Energieverbrauch optimiert und effektiv Kosten gespart werden.

Weitreichende Leitungstopologie – bis zu 350 Meter

Mit der modernen Bustechnologie CNX (CONTI Network eXchange) von CONTI+ werden bis zu 150 kompatible Dusch- und Waschtischarmaturen sowie Urinale in einer Reichweite von bis zu 350 Metern vernetzt. Die einheitliche und übergreifende Leitungstopologie ermöglicht eine flexible und einfache Planung und Installation. Besonders komfortabel können alle Funktionen und Abläufe der Armaturen über ein im Lieferumfang enthaltenes Tablet mit bedienerfreundlicher Benutzeroberfläche oder alternativ über PC gesteuert, überwacht und protokolliert werden. Die intuitive, kabellose Bedienung mittels Tablet ermöglicht es, komfortabel alle Funktionen und Abläufe zu steuern. Betreiber und Servicepersonal mit entsprechender Berechtigung können leicht Einstellungen vornehmen und Protokolle abrufen. Das CONTI+ CNX Wassermanagement-System erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität und Hygiene, die Umrüstung von CONTI+ Altanlagen auf das neue CNX Wassermanagement-System ist problemlos möglich.

Weitere Informationen zum CNX Wassermanagement-System von CONTI+ erhalten Sie hier.