Sie ist hydrophob, wodurch die Tropfen nicht auf der Glasoberfläche haften bleiben, sondern ohne Rückstände zu hinterlassen abperlen. Die so geschützte Glasoberfläche kommt nicht direkt mit Wasser in Kontakt und korrodiert nicht. Es lagern sich wesentlich weniger Verunreinigungen auf ihr ab und die Zahl der Bakterien auf ihr ist um ein Vielfaches geringer als bei unbehandeltem Glas. Die SmartClean-Beschichtung bildet nach dem Auftragen eine feste Verbindung mit dem Silizium im Glas und wird so zu einem Teil der Glasoberfläche. Die so entstandene Schicht ist dauerhaft und unterscheidet sich dadurch von handelsüblichen Glas-Imprägmiermittel, die nur einen kurzfristigen Schutz bieten.

Die SmartClean-Glasoberflächenbeschichtung – bei uns immer im Preis inklusive.

PFLEGETIPPS:

Um sich lange an den Vorzügen der SmartClean-Glasbeschichtung erfreuen zu können, sollten die Scheiben der Duschkabine jeweils nach dem Duschen mit Wasser abgespült werden, um Seifenreste zu entfernen. Wir empfehlen zum Reinigen ein weiches Tuch zu verwenden. Gewöhnliche Haushaltsreiniger reichen für die regelmäßige Pflege üblicherweise aus. Es sind keine aggressiven Lösungsmittel und scheuernde Reinigungsmittel zu verwenden, da die Schutzschicht dadurch dauerhaft beschädigt werden kann.