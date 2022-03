Pressemeldung

Das Bad hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Moderne Bäder sind ein Ort für die Sinne. Ein Rückzugsort als privates Spa. Vor allem die Dusche gewinnt dabei an Bedeutung. Morgens, um aktiv in den Tag zu starten und abends zum Relaxen, um Körper, Geist und Seele zu entspannen. Ein besonderes Duscherlebnis für die Sinne bietet die ROYAL MIDAS Duschleuchte von KEUCO. Sie verbindet perfekt die wohltuende Wirkung von Wasser und Licht.

In einer Kombination aus Deckenleuchte und integrierter, großer Kopfbrause wirkt die ROYAL MIDAS Duschleuchte gleichzeitig mit Licht und Wasser positiv auf den Körper. Faszinierend reflektieren die einzelnen Wassertropfen das Licht der Duschleuchte. Gleichzeitig strömt von oben aus der Kopfbrause Wasser über den ganzen Körper, umhüllt ihn wie ein angenehmer Regenschauer – erfrischend und kühlend oder entspannend und wärmend.

Bei der Montage punktet die Duschleuchte ROYAL MIDAS als Komplettprodukt. Damit ist eine schnelle, einfache und sichere Installation garantiert. Gesteuert wird die KEUCO Duschleuchte ganz intuitiv über einen Raumtaster (an/aus, hell/dunkel, warmes/kaltes Licht).



Mit der ROYAL MIDAS Duschleuchte von KEUCO verschmelzen Licht und Wasser zu einem sinnlichen Duscherlebnis.

Je nach Tageszeit und Stimmung kann die Duschleuchte von 6.500 Kelvin (Tageslichtweiß) bis 2.700 Kelvin (Warmweiß) stufenlos eingestellt und gedimmt werden. So entsteht, besonders in den Wintermonaten, morgens beim Duschen mit hellem, tageslichtweißen Licht eine für den Körper anregende Wirkung, die den Kreislauf aktiviert und den Organismus in Schwung bringt. Wärmeres, gedämpftes Licht während der abendlichen Dusche setzt die richtigen Signale zur Entspannung, ähnlich wie beim Sonnenuntergang: Das Hormon Melatonin wird ausgeschüttet, was für gesunden Schlaf sorgt. Sinnliches Erlebnisduschen mit der ROYAL MIDAS Duschleuchte ist jederzeit Wellness in den eigenen vier Wänden.