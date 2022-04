Pressemeldung

Gehören Sie zu den Ersten, die sich über unsere Produktneuheiten wie die Raummess-App Room Survey und Updates informieren, die wir dieses Jahr vom 26. bis 29. April an unserem Stand 7A.218 in der Halle 7A auf der Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik in Nürnberg präsentieren.

Mit Room Survey und Innoplus planen Sie Badprojekte von der ersten Sekunde an richtig. In nur wenigen Minuten erfassen Sie mit einem Lasermessgerät die komplette Ist-Situation des Kunden, einschließlich aller Details wie Türen, Fenster und Dachschrägen. Dabei werden alle Daten sofort auf Ihr Tablet übertragen und visuell dargestellt. Abschließend können Sie den erfassten Raum in Ihre Badplanungssoftware Innoplus übertragen und direkt weiterarbeiten.

​​​​​​Nutzen Sie die Gelegenheit aus erster Hand zu erfahren, wie Sie die Badplanungssoftware Innoplus und Room Survey verwenden können. Wir geben Ihnen gerne Auskunft und versprechen Ihnen bereits jetzt, dass keine Ihrer Fragen unbeantwortet bleibt!



Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Sichern Sie sich Ihr Ticket hier: tickets.ifh-intherm.de/webshop/13/tickets

Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail info.innoplus @ compusoftgroup.com, um einen Gutscheincode für ein kostenloses Ticket zu erhalten.



