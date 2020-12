Zum zehnten Mal verlieh Branchenspezialist Heinze den ARCHITECTS‘ DARLING®. Entwässerungsspezialist Dallmer wurde für seine Website mit Silber prämiert. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Zum zehnten Mal verlieh Branchenspezialist Heinze den ARCHITECTS‘ DARLING®. Insgesamt reichten 200 Hersteller Produkte und Projekte ein, die von 1.900 Architekten und Architektinnen bewertet wurden. Entwässerungsspezialist Dallmer ist wieder mit dabei gewesen und erhielt Silber für die übersichtliche und ästhetisch ansprechende Website. Besonders gelobt wurden die „Extra-Angebote“ von Dallmer wie beispielsweise der digitale Partnerabend, gute Produkt- und Erklärvideos sowie Montagevideos und die leichte Auffindbarkeit von verschiedenen Medien.

In 25 Produktkategorien und darüber hinaus in 12 Themen-Awards wurden die Sieger gekürt. „Beste Website“, „Beste Produkt-Innovation“ und „Bester Produkt-Konfigurator“ waren Bereiche der Themen-Awards. Familienunternehmen Dallmer aus Arnsberg ist mit Silber in der Kategorie „Beste Website“ prämiert worden. Dafür wurden u.a. der erste Eindruck, das Layout, Übersichtlichkeit, Navigation und Informationsgehalt beurteilt.

Die ersten drei Plätze in dieser Kategorie lagen sehr nah beeinander und so landete Dallmer auf einem sehr guten zweiten Platz.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung unserer Website und über die vielen positiven Statements dazu. Es war ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen und wir hoffen natürlich, dass wir es im nächsten Jahr ganz nach oben schaffen“, sagt Yvonne Dallmer, Geschäftsführerin der Dallmer GmbH + Co. KG.

Seit 2011 nimmt Dallmer regelmäßig am ARCHITECTS‘ DARLING® mit Produktinnovationen und Materialien teil. Und das immer mit Erfolg. Die Gewinner des ARCHITECTS‘ DARLING® wurden in diesem Jahr erstmals im Rahmen einer Online-Veranstaltung bekannt gegeben.