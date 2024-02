Wir setzen dort an, wo alle „Board“-Mittel wie bspw. (Online-)Veröffentlichungen und Social Media Recruiting nicht weiterkommen.

HaustechnikPersonal lässt sich kinderleicht in das Recruiting in Ihrem Unternehmen integrieren, um Zielkandidaten bei Unternehmen im Umkreis von 45 Fahrminuten zu Ihrem Firmenstandort oder in einem Vertriebsgebiet zu identifizieren und direkt sowie diskret auf die zu besetzende Stelle anzusprechen.

Ihr Mehrwert

Maximierung der Anzahl an qualifizierten Bewerbern

Der Pool qualifizierter Bewerber für Ihre offenen Positionen wird signifikant vergrößert mit Kandidaten, die weder aktuell aktiv auf dem Bewerbermarkt sind noch von Ihren Marktbegleitern ohne weiteres erreicht werden können.

Planungssicherheit ohne Überschneidungen

Sie können HaustechnikPersonal mit einem festen Budget bei einer Laufzeit von ca. 60 Tagen zuverlässig in Ihren Recruitingprozess einplanen, ohne dass es zu ungewollten Überschneidungen mit Ihren anderen Aktivitäten in der Mitarbeitergewinnung kommt.

Unterstützung von erfahrenen Branchenprofis

Seit 1989 sind wir auf die Haustechnik spezialisiert und wissen ganz genau, worauf es bei der Erstansprache von potentiellen Kandidaten aus der Branche ankommt.

Effizienz und Diskretion für Ihren Recruitingprozess

Ihre Stellenausschreibung kommt bei den richtigen Kandidaten mit Sicherheit an und auftretende Fragen können sofort geklärt werden. Dabei bleibt Ihr Unternehmen bis zur konkreten Bewerbungsabsicht des Kandidaten ungenannt.

Ihr Ansprechpartner: Christian Bräuer

Telefon: +49 (0) 151-21122404 cb(at)ewald-w-schneider.de

www.ewald-w-schneider.de

Ewald W. Schneider® und sein Team orientieren sich am Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)