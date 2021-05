Pressemeldung

Cavere Care von NORMBAU - In 4 Wochen heißt es: Relaunch!

Seit mittlerweile 2010 unterstreicht die Badserie Cavere Care das NORMBAU-Unternehmensmotto „Passion for Care“. Gemeinsam mit C. F. Møller Architects arbeitet NORMBAU kontinuierlich daran, Produkte und Systeme zu entwickeln, die den funktionalen und ästhetischen Bedürfnissen der Nutzer optimal entgegenkommen. Renommierte Designpreise wie der reddot award, der iF product design award oder der german brand award zeigen, wie gut die Badserie bei den Design-Fachleuten ankommt. Noch wichtiger ist dem Unternehmen der wirtschaftliche Erfolg von Cavere Care, der beweist, dass die Serie die Bedürfnisse der Benutzer erfüllt.

Jedes Produkt erfreut sich zu einem gewissen Zeitpunkt über ein ReDesign bzw. einer Erweiterung des Portfolios. Soft Transition bzw. Cavere FlexCare sind zwei Begriffe die nun direkt mit dem Vorgänger verbunden sind. Was es genau damit auf sich hat, können alle Kunden und Interessenten von NORMBAU beim exklusiven Live Event erfahren. Neben der Vorstellung aller Neuheiten, gewährt NORMBAU Einblicke in die Produktion, spricht mit den Designern und beantwortet alle Fragen in einer Live Q&A Session.

Die Anmeldung dauert 30 Sekunden und HIER ist der Weg.