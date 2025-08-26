Die Pumpstation Sanifos 610 ist mit 1 oder 2 Pumpen erhältlich. Sie eignet sich für alle anfallenden Abwässer eines Einfamilienhauses. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Die SFA Gruppe präsentierte unter dem Motto „Shaking up water" eine wegweisende Innovation: Die bewährten Sanifos-Pumpstationen wurden mit modernster Radartechnologie ausgestattet. Diese Neuentwicklung garantiert eine millimetergenaue Füllstandmessung sowie eine maximale Betriebssicherheit.

Eine eindrucksvolle 3,7-Meter-Installation der Sanifos-Pumpstation zog die Aufmerksamkeit der Messebesucher auf sich. Ein transparenter Schnitt durch die Anlage gewährte den Fachbesuchern einen direkten Einblick in die ausgereifte Technik, die sich in sechs Jahrzehnten Praxiserfahrung bewährt hat. Die Sanifos-Serie überzeugt durch ihre Vielseitigkeit – ob bei Regenwasser, fäkalienfreiem oder fäkalienhaltigem Abwasser. Die robusten Pumpstationen sind darauf ausgelegt, große Abwassermengen effizient abzuleiten und einen Rückstau zuverlässig zu verhindern.

Das Radarmodul zur millimetergenauen Füllstandmessung ist oben am Rand der Pumpstation angebracht. So kommt es mit dem Abwasser nicht in Berührung und garantiert eine maximale Betriebssicherheit. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Präzise Radartechnologie

Auf Basis dieser jahrzehntelangen Expertise entwickelte SFA die neue Radar-Füllstandmessung – ein technologischer Meilenstein in der Branche. Das innovative System arbeitet mit elektromagnetischen Wellen und erreicht eine Präzision von 2 Millimetern. Im Vergleich zu herkömmlichen Schwimmersystemen bietet die berührungslose Messung entscheidende Vorteile: höhere Genauigkeit, geringerer Wartungsaufwand und maximale Ausfallsicherheit. Die Technologie ist sowohl für Neuinstallationen als auch zur Nachrüstung bestehender Systeme konzipiert und ab März 2025 für die Modelle Sanifos 610 und 1300 verfügbar.

Die Pumpstationen, speziell entwickelt für den Erdeinbau und die Unterflutmontage, eignen sich optimal zur Entsorgung von Grau- und Schwarzwasser aus Geschäften sowie Ein- oder Mehrfamilienhäusern. Eine integrierte Schneidradtechnologie verhindert effektiv Verstopfungen und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb.

Ausgefeilte Technik anschaulich präsentiert

Das Messemodell mit 610-Liter-Tank veranschaulichte die Pumpstationen mit integrierter Radartechnologie. Das rund ein Meter hohe Exponat war an einer Seite offengelegt und machte so die innovative Füllstandsmessung für alle Besucher sichtbar. Die Zwei-Pumpen-Ausführung überzeugt durch ein interaktives SMART-Steuerterminal und ein kabelgebundenes Alarmsystem. Visualisierungen auf einem zusätzlichen Bildschirm vermittelten den Besuchern zusätzliche Installationsdetails.

Anpassbar an verschiedene Installationsorte

Die Sanifos-Pumpstationen bieten durch ihre Außeninstallation entscheidende Mehrwerte. Die Installation technischer Komponenten im Gebäudeinneren erübrigt sich, sodass Lärm- und Geruchsbelästigungen im Wohnbereich vermieden werden. Zudem bleibt eine größere Fläche für Wohn- und Lagerzwecke im Gebäude verfügbar. Die meisten Pumpstationen eignen sich zudem für den frostsicheren Einbau in gefährdeten Bereichen und können vielfach auch in befahrbaren Zonen installiert werden. Die Installation im Außenbereich erfolgt diskret in einer Grünfläche oder im Einfahrtsbereich – im Boden versenkt, ist nur die Abdeckung sichtbar.