Bei tecalor reichen die Führerscheinklassen zwar nur von A bis C – doch alle Teilnehmer an den Praxisseminaren sind hinterher als Experten unterwegs. In kleinen Gruppen an fünf Standorten in ganz Deutschland können tecalor-Fachpartner kostenlos den Wärmepumpen-Führerschein machen: In verschiedenen Wissens-Klassen wird den Teilnehmenden praxisnah fundiertes Know How vermittelt. Beim „A1 Wärmepumpen-Führerschein für das Einfamilienhaus mit Wärmequelle Luft“ werden beispielsweise Monteure, die über Grundkenntnisse in der Funktionsweise von Heizungsanlagen verfügen, umfänglich fit gemacht für die Inbetriebnahme von Luft-Wasser-Wärmepumpen.

Fachpartner-Service und Toolbox

Beim siebenstündigen B1-Führerschein für Meister und Techniker werden Theorie und Praxis über Wärmepumpen, ihre Betriebsweise, den Anschluss, die Inbetriebnahme und Wartung, Fehlersuche und die „digitale Rohrzange“ vermittelt. Hinter diesem speziellen Werkzeug verbirgt sich der gesamte Fachpartner-Support von tecalor, wie Toolbox, Service-App, Planungsleistungen, Online- und Ersatzteil-Shop. „Unser Ziel ist es, unsere Fachpartner bei Beratung, Produkt und im Nutzen der Online-Angebote durch unsere umfangreichen Schulungen zu unterstützen und ihnen ihren Arbeitsalltag zu erleichtern“, erklärt Ingo Feistauer, Leiter Technik bei tecalor.

Fünf Orte, ein Konzept

An den Standorten Holzminden, Oberhausen, Eschborn, Nürnberg und Böblingen vermitteln erfahrene Experten von tecalor das Praxiswissen zu Wärmepumpen und Lüftungsanlagen für verschiedene Teilnehmergruppen und Wissensgrade. „Aus der Praxis für die Praxis“ ist das Motto der meist eintägigen Schulungen. „Unsere Trainer geben dabei Ihr Wissen zu tecalor-Produkten und neuen Anforderungen an unsere Fachpartner weiter, womit diese beim Kunden vor Ort punkten können“, erklärt Feistauer.

Neben den Präsenzseminaren bietet der Systemanbieter nachhaltiger Haustechnik auch ein umfangreiches Webinarangebot zu Themen wie Heizungsförderung und Sanierung mit Wärmepumpe an.

Neues Schulungsangebot zum Kälteschein

Wer am Kältekreis von Wärmepumpen arbeiten, diesen in Betrieb nehmen, auf Dichtheit prüfen und Instandhalten oder auch Stilllegen will, muss gemäß § 5 ChemKlimaSchutzV einen Sachkundenachweis erbringen. Dieser Nachweis kann ab sofort in einem 10-tägigen Präsenzseminar am tecalor Hauptstandort Holzminden kostenpflichtig erlangt werden. Das Seminar ist von einem hohen Praxisanteil geprägt. Tätigkeiten am Kältekreis wie beispielsweise Absaugen, Hartlöten, Dichtheitskontrollen, Evakuieren, Füllen und in Betrieb nehmen werden in den Schulungswerkstätten praktisch ausgeführt. In diesem Zusammenhang erlangen Fachhandwerker wesentliche Fähigkeiten, um in der Praxis mit tecalor Wärmepumpen im Service arbeiten zu können.

Alle Termine, Schulungsinhalte und Anmeldung unter www.tecalor.de/toolbox